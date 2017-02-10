'Nasıl geçti habersiz' şarkısını dinleyip el ele ölüme gittiler (2)

ÇİFTİN KANADA'DAKİ OĞLU AÇIKLAMA YAPTI

İzmir'in Çeşme İlçesi'nde el ele ölüme giden Ülker ve Altan Çetin çiftinin sorun yaşadıkları ileri sürülen oğulları Levent Noyan Çetin, kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya hesabından sert yanıt verdi.

Levent Noyan Çetin, anne ve babasının ölümünden sonra ilk önce profilini kararttı ardından da anne ve babasıyla ilgili haberleri hesabından paylaştı. Bu haberlerin altına yapılan yorumlara kızan Çetin, hesabından "Annemi ve babamı kaybettim. Aynı günde Bir sürü insan, beni yakın tanıyan, uzaktan görmüş, hatta tanımayan, anlamaya çalışan, empati kuran insanlar bana içten dileklerini sundular. Çok yakınım sandığım bir iki kişi ciddiye alıp selam bile vermedi. Bir kısmı da belki kendilerini çok önemli hissettiklerinden tenezzül bile etmedi mesaj atmaya. Olsun her şey insanlar için. Vicdansızlar olmasa bu güzel insanların değerini kim anlayacak" paylaşımında bulundu.

ECELİYLE ÖLENLERE İMRENİYORMUŞ

Anne ve babasının intihar etmelerine atıfta da bulunup ölümlerine ilginç bir yaklaşımda da bulunan Levent Noyan Çetin, "Eceliyle ölenlere imreniyorum. Sansasyonellik yok, şov yok. Dört kolluya binip gidiyorlar. Sevdikleri ağlıyor, sevmedikleri ağlamıyor. Ne sade ne güzel. İşin şovuna kaçanlar da medyayı coşturuyor. Kimi methiye düzüyor kimi küfrediyor tanımadan. Oysa sırası gelen gidiyor abiler. Hepimiz öleceğiz. Ben de sen de o da. Ölümü kimse kendine yakıştırmıyor" paylaşımında bulundu.

Bir süre önce tutuklanan Barbaros Şansal'ın 'kendi b......da boğulun' sözlerini de hatırlatan Çetin, şu paylaşımda da bulundu:

"Barbaros Sansal'a 'ayıp etmiş' derken, ayıp etmişim. Zira bir haberin altına bırakılan yorumlara bakınca, Türkiye'nin b....da boğulmayı çoktan hak ettiğini de izlemiş oluyoruz. İçeriğini bilmedikleri ebeveyn- evlat ilişkisini, yaşamadıkları bir hayatı hoyratça eleştirebilen, cahil, yobaz, ahlaksız bir ülkenin insanları bunlar. Haberin doğruluğunu teyit ettin mi? Aradaki ilişki ne? Kimin umurunda. Çünkü herkesin hayatı doğru, herkes hayırlı evlat, herkes örnek vatandaş, herkes vatansever. Birinin bir hatasını (!) bulmaya görsün. Yerden yere vuracak ahlakçılar. Eleştirince kendileri rahatlayacaklar, cennete varacaklar. Terör sadece tüfekle bombayla olmuyor. Bu terör değil de nedir? Bütün gün işi gücü olmayan, boş insanların laflarıyla sağa sola ateş açması, ateşler saçması. B...da boğulun insancıklar."

"YANIMA ÇAĞIRDIM UZAK DİYE GELMEDİLER"

Mersin'de yaşayan çiftin daha sonra Bartın'a gittiği ardından Balıkesir'in Akçay mahallesinden ev aldıkları İzmir'e hastalıklarını tedavi ettirmek için geldikleri öğrenilirken Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Altan Çetin'e akciğer kanseri teşhisi konduğu öğrenildi.

Kanada'da yaşayan Levent Noyan Çetin, 'ya yaptığı açıklamada anne ve babasıyla WhatsApp üzerinden yaptığı görüşmeyi de doğruladı. Anne ve babasının, intiharlarından önce kendisine gönderdiği 'Hoşça kal' mesajına 'Canlınız yetmedi, kendinizi öldürerek de ağzıma sı.ın. Nefret ediyorum ikinizden' yanıtı veren Levent Noyan Çetin, "Bu yazışmaları polis neden verdi? Görüşmelerin üçüncü kişilerde bulunmaması lazım. Sanırım çoğu insan 'hadi ben gidiyorum' diye denize atlayan anne babaya acılı bir öfke duyar" dedi. Anne ve babasının vasiyetini de hatırlatan Levent Noyan Çetin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Cenaze istemiyorlardı. O yüzden denizi seçmişler. Bir vasiyetleri varmış kadavra olmak için. Onu kuzenlerim araştırıyor. Eğer bu durdum olursa kadavra olacaklar. Yoksa kuzenlerim teslim alıp defin işlemini yapacaklar. Anne ve babamı yanıma çağırdım, ancak uzak olduğu için gelmediler. Babam kanserdi ama annemin varis dışında bir hastalığı yoktu. Kimsenin eline düşmemek, muhtaç olmamak için intihar ettiler. Ötenazi bile düşünüyorlardı. Benimle siyasi görüşüm Facebook paylaşımlarım nedeniyle tartıştılar. Bana göre niyetleri kararlarından pişman olmamak için bağlarını koparmaktı."

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