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Narlıdere'de aile içi şiddet uygulayan memurun sendikal hakkı elinden alınacak

İZMİR'de, Narlıdere Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında, belediyenin tüm memurlarını kapsayan toplu sözleşme imzalandı. Sözleşmeye 'Aile içi şiddet uygulayan memurların, sendikal haklarının elinden alınması' maddesi de konuldu. Belediyede...

Narlıdere'de aile içi şiddet uygulayan memurun sendikal hakkı elinden alınacak
İZMİR'de, Narlıdere Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında, belediyenin tüm memurlarını kapsayan toplu sözleşme imzalandı. Sözleşmeye 'Aile içi şiddet uygulayan memurların, sendikal haklarının elinden alınması' maddesi de konuldu. Belediyede en düşük memur maaşı 5 bin lira oldu.
Narlıdere Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen, belediyenin tüm memurlarını kapsayan toplu sözleşmeyi imzaladı. İmzalanan toplu sözleşmeye göre, Narlıdere'de en düşük memur maaşı 5 bin lira oldu. Toplu sözleşme kapsamında memurların şehir içi ulaşım bedelleri belediye tarafından karşılanacak. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadın çalışanlar, Engelliler Haftası'nda ise engelli çalışanlar ücretli izinli sayılacak. Memurlara, yıl içerisinde 5 farklı zaman diliminde ikramiye verilecek. Memurlara ayrıca, eğitim gören çocukları için de prim ödenecek. Engelli çocuğu bulunan çalışanlara ise ekstra yardım yapılacak. Aile içi şiddet uygulayan memurlar, tüm sendikal haklarından mahrum bırakılacak. Narlıdere Belediye Başkanı CHP'li Ali Engin, "Belediyemizde iş barışını en yüksek seviyeye taşımak için gayret gösteriyoruz. Bütçemizi zorlayıp çalışanlarımıza daha iyi şartlar sağlayabilmenin peşindeyiz. Alnınızın teriyle kazandığınız bu para size helal olsun. Emeğin yanında olmaya ve emekçinin hakkını sonuna kadar vermeye devam edeceğiz" dedi.
Tüm Yerel-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler de Belediye Başkanı Ali Engin'e teşekkür etti.

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