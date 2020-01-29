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Narkotik suçlarla mücadelede Yalova birinci
GENEL 29.01.2020, 12:04
YALOVA, narkotik suçlarla mücadele alanında, nüfusa oranla yapılan gruplandırmada, kendi grubunda, Türkiye birincisi seçildi. Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Naci Türker Yimsek birincilik plaketini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun elinden aldı.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca Antalya’nın Serik ilçesinde '2019 yılı Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı toplantının sonunda narkotik suçlarla mücadele alanında etkin çalışma yürüten iller ödüllendirildi. İller nüfusuna oranla yapılan 4 ayrı gruplandırmada Yalova ili kendi grubunda narkotik suçlarla mücadelede birinci oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Naci Türker Yimsek‘e 2019 yılı içerisindeki uyuşturucu ile mücadelede elde edilen başarıları takdir ederek birincilik plaketi verdi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Teşkilatımız suç ve suçluyla mücadelede birçok başarılı operasyona imza atıyor. Bu operasyonlarda gücünü ve enerjisini Yalova halkının teşkilatımıza olan inancından ve desteğinden alıyor. ‘Şok uygulamalar’ ismi verilen operasyonlarda zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Havadan ve karadan çok sayıda polis ekibinin ve narkotik dedektör köpeklerinin katıldığı denetim ve operasyonlar ile halkımızın huzur ve esenliği için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da suç odakları ve suçluyla mücadele konusunda asla taviz verilmeyecek. Çalışmalarımız bu kapsamda kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nca Antalya’nın Serik ilçesinde '2019 yılı Narkotik Suçlarla Mücadele Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı toplantının sonunda narkotik suçlarla mücadele alanında etkin çalışma yürüten iller ödüllendirildi. İller nüfusuna oranla yapılan 4 ayrı gruplandırmada Yalova ili kendi grubunda narkotik suçlarla mücadelede birinci oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Naci Türker Yimsek‘e 2019 yılı içerisindeki uyuşturucu ile mücadelede elde edilen başarıları takdir ederek birincilik plaketi verdi.
Yalova Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Teşkilatımız suç ve suçluyla mücadelede birçok başarılı operasyona imza atıyor. Bu operasyonlarda gücünü ve enerjisini Yalova halkının teşkilatımıza olan inancından ve desteğinden alıyor. ‘Şok uygulamalar’ ismi verilen operasyonlarda zehir tacirlerine göz açtırılmıyor. Havadan ve karadan çok sayıda polis ekibinin ve narkotik dedektör köpeklerinin katıldığı denetim ve operasyonlar ile halkımızın huzur ve esenliği için bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da suç odakları ve suçluyla mücadele konusunda asla taviz verilmeyecek. Çalışmalarımız bu kapsamda kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.
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