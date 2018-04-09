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Narkotik köpeği 'Mişa' Nazilli'ye atandı

AYDIN il merkezinde görevli narkotik köpeği 'Mişa'nın, Nazilli ilçesine tayini çıktı. Aldığı özel eğitimlerden sonra Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne katılan Alman kurdu narkotik köpeği 'Mişa',...

Narkotik köpeği 'Mişa' Nazilli'ye atandı
AYDIN il merkezinde görevli narkotik köpeği 'Mişa'nın, Nazilli ilçesine tayini çıktı.
Aldığı özel eğitimlerden sonra Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ne katılan Alman kurdu narkotik köpeği 'Mişa', Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'ne atandı. Mişa'nın, Nazilli'nin yanı sıra Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Bozdoğan, Yenipazar ve Sultanhisar olmak üzere toplam 7 ilçede Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleriyle birlikte görev yapacağı belirtildi.
Mişa'nın Ankara'da eğitildiğini belirten eğitmeni Hakan Bayram, "5 yaşında olan Mişa ilk görevini İzmir'de yaptı. Köpeklerin belirli testleri var. Bu testleri geçtikten sonra, uyuşturucu ya da bomba eğitimi alıyorlar. Mişa tüm bu gerekli olan eğitimlerini başarı ile tamamlayarak sınıfını geçti. Şu anda da Aydın'dan Nazilli'ye atandı. Nazilli ile birlikte toplam 7 ilçede görev yapacak" dedi.

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