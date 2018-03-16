Narkotik ekiplerinden Afrin'e selam

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya)()- SAKARYA'da polisin gözaltına aldığı A.G.'nin evinde yapılana aramada bin 458 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi.

Narkotik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yapılan bir ihbar üzerine A.G.'yi, gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada bin 458 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. A.G emniyette yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ferizli L Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Polisler ele geçirilen uyuşturucu haplarla Türkiye haritası yaparak Afrin’e selam yolladı.

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