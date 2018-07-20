Narenciyede 'beyaz' önlem

ADANA'da narenciye üreticileri, ağaçlarını sıcaktan korumak için, 'kaolin kili bazlı film tabakası' uygulaması yapıyor.

Seyhan Ziraat Odası Başkanı Cahit İncefikir, narenciye ağaçlarının sıcağa karşı duyarlı olduklarını, güneş ışığına önlem için üreticilerin çalışma yürüttüklerini söyledi. İncefikir, "Narenciye çeşitlerinin birçoğu özellikle erkenci çeşitler, sıcaklık stresine oldukça duyarlıdır. Yazın aşırı sıcakların olduğu dönemlerde kaolin kili bazlı film tabakası uygulaması yapıyoruz. Böylelikle ürünlerimizin yanmasına karşı önlem alıyoruz” dedi.

Ürün kayıplarının yaşanmaması için üreticilerin önlem alması konusunda hassas olması gerektiğini belirten İncefikir şöyle konuştu:

"Günümüzde kaliteli ürün üretmek şarttır. Tüm dünyaya ürün gönderme gibi imkânların olduğu bir dönemdeyiz. Üreticilerimiz böyle bir durumda kaliteli ürün yetiştirmeli ki, ürünlerini dünya pazarına sunsun. Onun için tüm ürünlerde her türlü zararlıya karşı önlem almalıyız. Bölgemiz yaz aylarında sıcak olan bir bölge. Gelişen teknoloji, modern tarımın gün geçtikçe önem kazanması ve beraberinde üreticilerin de bu gelişmeye ayak uydurarak kaliteli ürünler yetiştirme çabası bizleri sevindiriyor. Bu bağlamda üreticilerimiz, narenciye ürünlerini Çukurova’nın kavurucu sıcak havalarına karşı kaolin kili bazlı film tabakası uygulaması yaparak koruyor."



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