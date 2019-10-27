banner314

banner325

Son Dakika

Narenciye ile süslü figürler ilgi odağı oldu

MERSİN`de bu yıl 7`ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nde kullanılacak figürler, ilgi odağı oldu. Vatandaşlar narenciye ile süslenmiş figürlerle fotoğraflar çektirdi. Mersin`de 1- 3 Kasım tarihleri arasında...

GENEL 27.10.2019, 15:37
MERSİN`de bu yıl 7`ncisi düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'nde kullanılacak figürler, ilgi odağı oldu. Vatandaşlar narenciye ile süslenmiş figürlerle fotoğraflar çektirdi.

Mersin`de 1- 3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Mersin Narenciye Festivali'ne kullanılacak figürler alana indirildi. Festivalin yapılacağı sahil şeridine yerleştirilen, tarım işçisi kadınlar tarafından mandalina, portakal, greyfurt ve limonlarla süslenen figürler şimdiden yoğun ilgi gördü. Tren, helikopter, ejderha, balina, gitar, gibi figürler özellikle çocuklardan yoğun beğeni gördü.

100 TON NARENCİYE KULLANILACAK

Narenciye Festivali'nde bu yıl 10'u mobil, 30 figür yer alacak. Süslemeler için 500 bin adetin üzerinde yaklaşık 100 ton narenciye kullanılacak. 25 ülkeden 700 yabancı gösteri sanatçısının yer alacağı festivale 500 bin kişinin katılması bekleniyor.

Yorumlar (0)
19°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 27 Ekim 2019
İmsak 05:57
Güneş 07:22
Öğle 12:53
İkindi 15:45
Akşam 18:13
Yatsı 19:34
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 9 18
2. Fenerbahçe 9 17
3. Malatyaspor 9 16
4. Trabzonspor 8 15
5. Sivasspor 9 15
6. Başakşehir 8 14
7. Galatasaray 8 13
8. Konyaspor 9 12
9. Gaziantep FK 9 12
10. Çaykur Rizespor 9 11
11. Antalyaspor 9 11
12. Göztepe 8 9
13. Beşiktaş 8 9
14. Ankaragücü 9 9
15. Denizlispor 8 8
16. Kasımpaşa 8 8
17. Gençlerbirliği 8 6
18. Kayserispor 9 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 9 17
2. Hatayspor 9 17
3. Balıkesirspor 9 16
4. Akhisar Bld.Spor 8 16
5. Fatih Karagümrük 8 15
6. Altay 9 15
7. Bursaspor 9 15
8. Erzurum BB 9 14
9. Keçiörengücü 9 14
10. İstanbulspor 9 11
11. Menemen Belediyespor 9 11
12. Adana Demirspor 8 10
13. Boluspor 9 8
14. Osmanlıspor 8 7
15. Adanaspor 9 7
16. Altınordu 9 5
17. Giresunspor 8 5
18. Eskişehirspor 8 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 9 25
2. Man City 10 22
3. Leicester City 10 20
4. Chelsea 10 20
5. Arsenal 9 15
6. Crystal Palace 9 14
7. Sheffield United 10 13
8. Bournemouth 10 13
9. West Ham 10 13
10. Tottenham 9 12
11. Burnley 10 12
12. Brighton 10 12
13. Wolverhampton 9 11
14. Aston Villa 10 11
15. M. United 9 10
16. Everton 10 10
17. Newcastle 9 8
18. Southampton 10 8
19. Norwich City 9 7
20. Watford 10 5
Takımlar O P
1. Barcelona 9 19
2. Atletico Madrid 10 19
3. Real Madrid 9 18
4. Villarreal 10 17
5. Granada 9 17
6. Real Sociedad 9 16
7. Sevilla 9 16
8. Real Valladolid 10 14
9. Getafe 9 13
10. Athletic Bilbao 10 13
11. Valencia 9 13
12. Levante 9 11
13. Osasuna 9 11
14. Deportivo Alaves 10 11
15. Mallorca 10 10
16. Eibar 10 9
17. Celta de Vigo 9 9
18. Real Betis 9 9
19. Leganés 10 5
20. Espanyol 9 5