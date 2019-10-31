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Narenciye Festivali için 33 metrelik tantuni
MERSİN'de Toros Üniversitesi, 7'nci Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında 33 metrelik tantuni hazırlayacak. Bu yıl 7'ncisi düzenlenen ve 1-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Narenciye Festivali, renkli görüntülere sahne...
GENEL 30.10.2019, 17:42
MERSİN'de Toros Üniversitesi, 7'nci Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında 33 metrelik tantuni hazırlayacak.
Bu yıl 7'ncisi düzenlenen ve 1-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Narenciye Festivali, renkli görüntülere sahne olacak. Festivale katılan Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğrencileri, hazırlayacakları 33 metrelik tantuni ile kentin en sevilen tadını katılımcılara sunacak. Toros Üniversitesi Aşçılık Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Kamuran Öztop, düzenleyecekleri gastroshow hakkında bilgiler vererek, "Narenciye Festivali’nde Toros Üniversitesi olarak biz de varız. Katılımcılarımıza narenciye ile marine ettiğimiz Mersin'in en ünlü lezzetlerinden birisi olan tantuniyi hazırlayacağız. Plakamızdan da yola çıkarak 33 metrelik bir tantuni hazırlayacağız. Öğrencilerimizle son provamızı gerçekleştirdik" dedi.
Bu yıl 7'ncisi düzenlenen ve 1-3 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Narenciye Festivali, renkli görüntülere sahne olacak. Festivale katılan Toros Üniversitesi Aşçılık Bölümü öğrencileri, hazırlayacakları 33 metrelik tantuni ile kentin en sevilen tadını katılımcılara sunacak. Toros Üniversitesi Aşçılık Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Kamuran Öztop, düzenleyecekleri gastroshow hakkında bilgiler vererek, "Narenciye Festivali’nde Toros Üniversitesi olarak biz de varız. Katılımcılarımıza narenciye ile marine ettiğimiz Mersin'in en ünlü lezzetlerinden birisi olan tantuniyi hazırlayacağız. Plakamızdan da yola çıkarak 33 metrelik bir tantuni hazırlayacağız. Öğrencilerimizle son provamızı gerçekleştirdik" dedi.
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