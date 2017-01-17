Namibya Büyükelçisinden Erdoğan'a güven mektubu

ANKARA()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Namibya Cumhuriyeti Büyükelçisi Andreas Benjamen Dawid Guibeb'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektubunu sunan Namibya Cumhuriyeti Büyükelçisi Guibeb'in, bu görevinden önce Namibya’nın Polonya ve Vatikan’a akredite Almanya Büyükelçisi olarak görev yaptığı ifade edildi.