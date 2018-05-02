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Namaza 7 dakika kala camiye yıldırım düştü

NİĞDE’de dün, akşam ezanına 7 dakika kala üzerine yıldırım düşen camide hasar meydana geldi. Yıldırımın düştüğü sırada cami içinde ve bahçesinde kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Olay, dün akşam saatlerinde Kayseri Yolu...

Namaza 7 dakika kala camiye yıldırım düştü
NİĞDE’de dün, akşam ezanına 7 dakika kala üzerine yıldırım düşen camide hasar meydana geldi. Yıldırımın düştüğü sırada cami içinde ve bahçesinde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.
Olay, dün akşam saatlerinde Kayseri Yolu üzerinde bulunan Ata Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Sağanak sırasında Ata Sanayi Sitesi Cami'ne yıldırım düştü. Akşam namazına dakikalar kala meydana gelen olayda, minarenin üst kısmı ve cami duvarı zarar gördü. Yıldırımdan dolayı çevrede bulunan dükkanlarında elektrik tesisatlarında hasar oluştu.
Niğde AFAD ekipleri ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri camide hasar tespit çalışması başlattı. Ata Sanayi Sitesi Başkanı Osman Kılıç, "Akşam namazına 7 dakika vardı. Tam o sırada oldu. Yıldırım düştükten sonra camiye koştuk, kimseye bir şey oldu mu diye baktık. Camide kimse yoktu tam o sırada. Çok şükür can kaybı ve yaralanan olmadı. Sanayideki esnafımızın dükkanlarında dü küçük çaplı hasar oldu” dedi.

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