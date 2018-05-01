Nakliyat-İş ve Birleşik Metal-İş Sendikası  1 Mayıs'ı  Saraçhane Parkı'nda kutladı







Çağatay KENARLI- Alper KORKMAZ/İSTANBUL, () DEVRİMCİ İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası ve Birleşik Metal-İş Sendikası üyeleri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Saraçhane Parkı'nda kutladı. Açıklamanın ardından gruptan 60 kişi İstanbul Valiliği'nden izin alarak Taksim'de bulunan Cumhuriyet Anıtına çelenk bırakmaya gitti.



Yaklaşık bin 500 kişi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamaları için Aksaray'da buluştu. Yürüyüşe geçen grup 10.00 sıralarında Saraçhane Parkı'na geldi. Polis ekiplerinin önceden geniş güvenlik önlemleri aldığı parkta toplanan grup, 'Yaşasın 1 Mayıs, işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü' yazılı pankart açtı. Gruptakiler '1 Mayıs'ta 1 Mayıs alanındayız', 'Taksim işçiye yasaklanamaz', '1 Mayıs şehitleri ölümsüzdür' ve 'Direne direne kazanacağız' şeklinde slogan attı. Parkta bir süre davul ve zurna eşliğinde halay çeken grup daha sonra ölen işçiler için saygı duruşunda bulundu.







"1 MAYIS TAKSİM'DE OLMALI"



Birleşik Metal İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, 1 Mayıs kutlamalarının Taksim'de olması gerektiğini belirterek, 'İstanbul'da 1 Mayıs kutlamasının Taksim'e yönelik bir karartma çabası olacağını düşündüğümüz için Taksim dışında İstanbul'da hiçbir mitinge katılmama kararımızı sürdürüyoruz. Bakırköy Pazar yerine de katılmadık. Bunun için iki dönem Gebze'de yaptık. Biz ilkelerimize sahip çıkan bir sendikayız. Başka yerlerde miting yapmak Taksim'i unutturur. Biz şu saate kadar Taksim talebimizden vazgeçmedik. Bugün makul bir sayıyla da olsa Taksim'e çıkacağız" dedi.

"TAKSİM'DE PLASTİK MERMİLERİN KARŞISINA ÇIKMAYANLAR, BUGÜN MALTEPEDELER"



Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu ise “Tüm işçi ve emekçiler 1 Mayıs uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlu olsun. Taksim'de plastik mermilerin karşısına çıkamayanlar, bugün de Maltepe'deler. Taksim'e çıkmak bizlerin namus borcu ve onurudur. O bakımdan bizim bu birlikteliğimiz ve mücadelemiz Türkiye işçi sınıfında bir kırılma noktasıdır. Türkiye işçi sınıfının geleceği ve DİSK'in geleceği buradan doğacaktır" diye konuştu.







60 KİŞİ OTOBÜSLERLE TAKSİM'E GİTTİ



Grup açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağılırken, Nakliyat İş Sendikası ve Birleşik Metal İş Sendikası üyesi 60 kişi İstanbul Valiliğinden yazılı izin alarak Taksim'de bulunan Cumhuriyet Anıtına çelenk bırakmak üzere otobüslerle yola çıktı.