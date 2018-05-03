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Nafaka mağdurları, sosyal medya üzerinden yardım istedi

EŞLERİNDEN boşandıktan sonra süresiz yoksulluk nafakası ödeyerek mağdur olduklarını belirten kişiler sosyal medya üzerinden Ak Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz'den seslerini duyurmalarını istedi. İlgili iki bakanlık ile görüşmeler...

Nafaka mağdurları, sosyal medya üzerinden yardım istedi
EŞLERİNDEN boşandıktan sonra süresiz yoksulluk nafakası ödeyerek mağdur olduklarını belirten kişiler sosyal medya üzerinden Ak Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz'den seslerini duyurmalarını istedi. İlgili iki bakanlık ile görüşmeler yaptığını belirten Deligöz, "Nafaka konusu tek taraflı çözülecek bir süreç değildir. Her iki tarafı da mağdur etmeyen bir çalışma yapılmalıdır" dedi.
Belli bir süre evli kaldığı kişilerden ayrıldıktan sonra ömür boyu nafaka ödeyen kişiler, mağdur oldukları İddiasıyla sosyal medya üzerinden örgütlenerek, 'Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu'nu kurdu. Siyasilere seslerini duyurmak için paylaşımlar yapan grup, nafaka sorununun çözülmesini talep etti. Tahsilat makbuzunu sosyal medya hesabından paylaşan bir grup üyesi açıklama kısmına, "Kurtuluş yok mu? 17 yıl oldu" dediği görüldü. Twitter üzerinden Erzurum Ak Parti Milletvekili Orhan Deligöz'den yardım isteyen nafaka mağdurlarından biri, "Yüzlerini bile unuttuğumuz kişilere ödemek zorunda olduğumuz süresiz nafaka yüzünden 2'nci evliliklerimiz tehlikede, sorunlarımıza seçim öncesi çözüm getirilmesi için bize destek vermenizi bekliyoruz" diye yazdı. 
1 yıl evli kaldığını söyleyen başka bir kullanıcı ise "1 yıl evlilik yaptım, 1 yıldır nafaka ödüyorum. Eğitim düzeyi aynı. Büyükşehirde ailesiyle yaşıyor. Ben neden çocuksuz evliliğe, evliliğimden daha fazla süre para ödüyorum? Neden tekrar hayat kurmama engel oluyor, neden toplum dışına itiliyorum?" dedi.         
Mağdur sayısının bir hayli fazla olduğunu gören Orhan Deligöz, ilgili bakanlıklarla görüşme yaptı. Ömür boyu nafakanın ciddi mağduriyetlere yol açtığını belirten Deligöz, nafaka ile ilgili düzenleme yapılmasının zorunlu olduğunu aktardı. Gerek sosyal medya üzerinden gerekse yüz yüze çok sayıda şikayet aldığını bildiren Deligöz, şunları söyledi:
"Engelli bir vatandaşımız bizleri ziyaret ederek nafaka konusunda yaşadığı mağduriyeti dile getirdi. Engelli maaşı ile nafaka ödemek zorunda kaldığı için maddi, manevi sıkıntı yaşadığını belirttti. Ancak nafaka konusu tek taraflı çözülecek bir süreç değil. Her iki tarafı da mağdur etmeyen bir çalışma yapılmalıdır. Bu konuyla ilgili olarak hem Adalet Bakanlığımız hem de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız son derece titiz ve yoğun bir çalışma yürütmektedirler. Kadın veya erkeğin evliliğe mahkum edilmesi söz konusu değildir. Adalet Bakanlığımız tarafından 5 alternatifli bir çözüm yolu üretilmektedir. Ayrıca Adalet Bakanlığımız tarafından boşanma sonucu çocuğun anne veya babası tarafından yaşamasıyla ilgili de çalışma yapılmaktadır. Halkımızdan isteğim biraz daha sabredip hükümetimize güvenmeleridir."

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