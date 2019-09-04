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Nadir görülen sakallı akbaba Cilo Dağı eteklerinde yaralı bulundu
HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı eteklerinde yaralı halde bulunan sakallı akbaba tedaviye alındı. Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türlerinden sakallı akbaba, Cilo Dağı eteklerinde hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından...
GENEL 04.09.2019, 11:31
HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesindeki Cilo Dağı eteklerinde yaralı halde bulunan sakallı akbaba tedaviye alındı.
Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türlerinden sakallı akbaba, Cilo Dağı eteklerinde hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından yaralı halde bulundu. Çoban, durumu Yüksekova Belediyesi'nde görevli Veteriner Hekim Kaçan'a bildirdi. Belediye kliniğine götürlen sakallı akbaba buradaki tedavisinin ardından Van Doğa Kuruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Veteriner Kaçan, yaralı olarak kendilerine getitilen sakallı akbabanın ayağının kırık olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Sakallı akbabanın ayağında ciddi bir kırılma meydana gelmiş. Şu an çok kötü bir durumda ve bacağı kopmak üzere. Biz ön tedavisini yaptık. Yarasını temizledik. Van Doğa Kuruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne göndereceğiz. Bu sakallı akbaba Türkiye’de çok nadir görünen 4 türden bir tanesi olarak biliniyor. Türkiye’de yaklaşık 400 ile 500 çift arasında olduğu düşünülüyor. Nadiren canlı hayvanlarla besleniyor. Doğanın çöpçüsü olarak biliniyor. Tamamen kemiklerle besleniyor. Akbabanın yaklaşık 10 ile 12 kilo ağırlığında olduğu biliniyor" dedi.
Türkiye'de yaşayan en nadir akbaba türlerinden sakallı akbaba, Cilo Dağı eteklerinde hayvanlarını otlatan bir çoban tarafından yaralı halde bulundu. Çoban, durumu Yüksekova Belediyesi'nde görevli Veteriner Hekim Kaçan'a bildirdi. Belediye kliniğine götürlen sakallı akbaba buradaki tedavisinin ardından Van Doğa Kuruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Veteriner Kaçan, yaralı olarak kendilerine getitilen sakallı akbabanın ayağının kırık olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Sakallı akbabanın ayağında ciddi bir kırılma meydana gelmiş. Şu an çok kötü bir durumda ve bacağı kopmak üzere. Biz ön tedavisini yaptık. Yarasını temizledik. Van Doğa Kuruma Milli Parklar Müdürlüğü'ne göndereceğiz. Bu sakallı akbaba Türkiye’de çok nadir görünen 4 türden bir tanesi olarak biliniyor. Türkiye’de yaklaşık 400 ile 500 çift arasında olduğu düşünülüyor. Nadiren canlı hayvanlarla besleniyor. Doğanın çöpçüsü olarak biliniyor. Tamamen kemiklerle besleniyor. Akbabanın yaklaşık 10 ile 12 kilo ağırlığında olduğu biliniyor" dedi.
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