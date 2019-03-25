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Naci Ağbal: Türkiye, bu sınavdan büyük başarıyla çıkacak

NEVŞEHİR, () - CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Özellikle gelişmekte olan ekonomilere yönelik olumsuz algıların oluştuğu dönemden geçiliyor. Ben yürekten inanıyorum ki Türkiye, bu sınavdan da büyük başarıyla...

Naci Ağbal: Türkiye, bu sınavdan büyük başarıyla çıkacak

NEVŞEHİR, () - CUMHURBAŞKANLIĞI Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, "Özellikle gelişmekte olan ekonomilere yönelik olumsuz algıların oluştuğu dönemden geçiliyor. Ben yürekten inanıyorum ki Türkiye, bu sınavdan da büyük başarıyla çıkacaktır" dedi.
AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi için Nevşehir Belediye Başkanı adayı Rasim Arı'ya destek vermek amacıyla kente gelen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda iş insanlarıyla buluştu. Burada konuşan Ağbal, hükümet, sendikalar, STK'lar, iş ve sanayi sektörü ile birlikte hareket ederek, ülke ekonomisini büyüttüklerini söyledi. Ağbal, "Ekonomide yaşanan olağanüstü büyüme, özel sektör kaynaklı oldu. Hükümet olarak milletimizden aldığımız yetki ile özel sektörün önünü açtık. Yatırımcı güvenini, AB ile önemli ilerlemeleri sağladık. Ülkemizi dünyaya açtık. Ülke ekonomimizin önü açıktır. Bütün bunları yaparken, özel sektör yatırımcıları olan iş ve sanayicilerin hükümetimize olan güvenleri çok önemli bir yer tuttu. Peş peşe açılan fabrikalar ve yatırımlar istihdamı ve üretimi artırdı" diye konuştu.
'EKONOMİ OLMASI GEREKEN NOKTAYA YÜKSELECEK'
Küresel ekonomide yeni döneme geçişin sancılarının yaşandığını kaydeden Ağbal, "Özellikle gelişmekte olan ekonomilere yönelik olumsuz algıların oluştuğu bir dönemden geçiliyor. Ben yürekten inanıyorum ki Türkiye, bu sınavdan da büyük bir başarıyla çıkacaktır. Türkiye global kriz döneminde de yakın dönemde milli iradeye karşı girişilen ekonomik saldırılarda geri durdu. Bunu bir ve beraber durarak sağladık. Önümüzdeki dönemde art arda yapılacak yapısal reformlarla ve güçlü kamu maliyesiyle ülkemiz ekonomisi olması gereken noktaya yükselecektir. Biz, 17 yıldır ayağımızı hep yorganımıza göre uzattık. Bütçe açıklarını aşağı seviyelerde tuttuk" dedi. 
Ülke ekonomisinin en güçlü yanlarının başında kamu maliyesi ve bankacılık sektörünün geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Ağbal, "Bugün ülke ekonomisinin en güçlü yanı, kamu maliyesidir. Bankacılık sistemimizde iftihar ettiğimiz, en güçlü olduğumuz yerlerden bir tanesidir. İçinde bulunduğumuz süreçte bankacılık sektörünün daha da güçlü olması için gerekli yeni adımlar da mutlaka atılacaktır. Ülke ekonomimiz güçlü kamu maliyesi, bankacılık sektörü, genç nüfusu, iletişim ve ulaşım altyapısıyla önümüzdeki süreçte daha fazla yatırım çekecektir. Bu yatırımlar geldikçe de ülkemiz ekonomisi daha da büyüyecek ve güçlenecektir" diye konuştu.

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