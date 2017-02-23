Nabi Avcı: 304 eser arapça ve Farsça'ya çevrildi

Enver ALAS / İSTANBUL () - KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, "Türk edebiyatının belli başlı yazarlarını, klasiklerini, şairlerini değişik dünya dillerine çevirtiyoruz. Bu projede öncelik komşularımızın oluyor. Tabi Arapça'ya çevrilen yazarlarımız var. Bugüne kadar 304 eser Arapça ve Farsça'ya çevrilmiştir" dedi.



Nabi Avcı, 2. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri kapsamında İstanbul'da gerçekleşen "Alimler Buluşması"na katıldı. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi, İstanbul Sultanahmet Vakfı (İSVA) ve Haşimi Yayınevi'nin ortaklığında Sultanahmet'te bir otelde düzenlenen buluşmada Nabi Avcı, 22 ülkeden davetli çok sayıda şair, yazar, akademisyen ile bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Avcı, 2. Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri'nin Türk okuyucularıyla Arap yazarları ve şairlerinin buluşmasına Arap okuyucuların da Türk yazarlar ve şairlerle birlikte tanışmalarına vesile olması temennisinde bulundu. Kültür, sanat ve edebiyat alanında son yıllarda ilişkilerin artmasına rağmen istenilen seviyede olmadığını kaydeden Avcı, "Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bizim yürüttüğümüz bir TEDA (Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Türkçe Dışındaki Dillerde Yayımlanmasına Destek Projesi) programı var. Bu programda Türk edebiyatının belli başlı yazarlarını, klasiklerini, şairlerini değişik dünya dillerine çevirtiyoruz. Bu projede öncelik komşularımızın oluyor. Tabi Arapça'ya çevrilen yazarlarımız var. Bugüne kadar 304 eser Arapça ve Farsça'ya çevrilmiştir" diye konuştu.

"BULUŞMALARIN BEREKETİ ARTIRACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Nabi Avcı, "Ahmet Hamdi Tanpınar'ın 3 kitabı çevrilirken, Murathan Mungan, Mustafa Ruhi Şirin, Namık Kemal, Nazım Hikmet gibi pek çok yazarımızın eserlerinden Arapça'ya çeviriler yapılmış. Çocuk kitapları çevrilmiştir. Ama bu program daha çok klasiklerimizin karşılıklı olarak tanınması için araç olması gerekitiğini düşünüyorum. Aynı şekilde Arap mütefekkirlerinin, şairlerinin, yazarlarının kitapları da bize yeni ufuklar açacaktır. Bu tür buluşmaların bunun bereketini artıracağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Yazarlar Birliği Başkanı Mahmut Bıyıklı konuşmasının ardından Bakan Avcı'ya kitap hediye etti.



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