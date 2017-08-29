Myanmar'daki katliama Yalova'dan tepki

YALOVA İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Yardım Derneği üyeleri, Myanmar ordusunun Arakan eyaletinde yaşayan Müslümanlara yönelik katliamına tepki gösterdi.

Dernek tarafından düzenlenen basın açıklaması, ikindi namazının ardından Merkez Camisi avlusunda yapıldı. Burada grup adına konuşan Dernek Başkanı Sabri Kan, Arakanlı Müslümanların büyük bir sıkıntı içinde olduğunu belirterek, “Arakanlılar, bir yandan vatansız bırakılmış, diğer yandan seyahat özgürlüğü eğitim, barınma ve sağlık gibi temel insani haklardan yoksun bırakılmışlardır. Evlerine ve mallarına el konularak mülkiyet dokunulmazlığı gibi temel hakları da ellerinden alınmıştır. Zaman zaman işkence ve katliamlara maruz kalan Arakanlıların neredeyse 4 milyona yakını bu sistematik ihlallerden dolayı çevre ülkelere kaçarken sağ kalanlar sığındıkları ülkelerde zorlu hayat şartlarında yaşamaktadır. Arakan’da kalanlar ise her gün zulüm altında, ölüm tehlikesiyle karşı karşıyadır. Son günlerde Myanmar ordusu Müslümanlara yönelik operasyon başlatmış, ellerinde tek bir silah bile olmayan Müslüman Arakanlıları öldürme emri vermiştir” dedi.

Kan, yarın 7 kişilik bir ekiple Arakanlılara yardım çalışması için bölgeye intikal edeceklerini sözlerine ekledi. Basın açıklamasına AK Parti Yalova Milletvekekili Fikri Demirel ve AK Parti İl Başkanı Yusuf Ziya Öztabak da katıldı.



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