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Müzisyen trafik kazasında öldü

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te, çarptığı bariyerleri aştıktan sonra uçurumun kenasında duran otomobildeki müzisyen 57 yaşındaki Mesut Göçmen yaşamını yitirdi, yanındaki Ayhan Akarsu ise ağır yaralandı. Kaza,...

Müzisyen trafik kazasında öldü

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'te, çarptığı bariyerleri aştıktan sonra uçurumun kenasında duran otomobildeki müzisyen 57 yaşındaki Mesut Göçmen yaşamını yitirdi, yanındaki Ayhan Akarsu ise ağır yaralandı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde, Marmaris- Muğla karayolunun 12'nci kilometresindeki Belbaşı Mevkii'nde meydana geldi. Uzunyalı Mevkii'nde bir türkü barda çalışan müzisyen Mesut Göçmen, sabah arızalanan otomobilini tamir için sanayi sitesine götürdü. Tamir sonrası motor ustası Ayhan Akarsu'yu da yanına alarak şehir içinde tur attıktan sonra, çift şeritli Marmaris- Muğla karayolunda test sürüşüne çıktı. Marmaris kent merkezine dönüş yapan Mesut Göçmen, Belbaşı Mevkii'nde direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, yol kenarındaki demir bariyerleri aştı, 40 metrelik uçurumun kenarında durabildi. Kazada ağır yaralanan Mesut Göçmen ve Ayhan Akarsu, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen Göçmen, kurtarılamadı. Ayhan Akarsu'nun ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. Otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden alınarak, polis otoparkına götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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