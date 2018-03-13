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Müzisyen Ali Ata, konserlerinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak

Ufuk AKTUĞ-Vasi KÖSE/İSKENDERUN (Hatay), () - ANADOLU rock müziğinin başarılı isimlerinden Ali Ata, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'a geldi. Ata,...

Müzisyen Ali Ata, konserlerinin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak

Ufuk AKTUĞ-Vasi KÖSE/İSKENDERUN (Hatay), () - ANADOLU rock müziğinin başarılı isimlerinden Ali Ata, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'na destek için Hatay'a geldi. Ata, vereceği 20 konserin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını söyledi.
Hatay'a gelmekten onur duyduğunu belirten müzisyen Ali Ata, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görevli askerlere moral vermek istediğini söyledi. Yurt genelinde vereceği 20 konserin gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağını kaydeden Ata, "'Ninni Bebek' türkümüzün klip gelirini Mehmetçik Vakfı'na bağışladık. Birlik ve beraberliğimiz için bunu yaptım ve buradayım. Herkesin ufacık da olsa bu günlerde katkı vermesi gerektiğini düşünüyorum. Ben Kürt asıllı bir sanatçıyım. Bu, Kürt- Türk, şu- bu savaşı değil; Türkiye ile emperyal güçler savaşıdır. Burada amaç; bölmek, parçalamak, yönetmek. Bu ülke hepimizin. Tabi ki herkesin dini, dili, inancı olacak. Partisi, siyasi düşüncesi olacak. Bunlar, insan olmanın gereğidir. Herkesin bir düşüncesi vardır, saygı duymak lazım. Fakat iş, vatan ve devlete gelince bizim 4 kaygımızın olması lazım. Vatan, millet, bayrak ve devlet. Ben de bunun için buradayım. Bu uğurda da ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğim" diye konuştu. 

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