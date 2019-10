Müze gibi evde yaşıyor

BURSA’da emekli bankacı Mehmet Şah Tay (57), 30 yıldır topladığı tarihi eserlerle evinin bodrumunu müzeye dönüştürürken evinin her odasını antikalar eşyalarla donattı. Antika yatakta uyuyup antika sürahiden su içen Tay, öldüğünde evinin müze yapılması için ailesine vasiyet verdiğini açıkladı.



İnegöl’ün kırsal Edebey Mahallesi'nde 2 katlı bir evde yaşayan emekli bankacı Mehmet Şah Tay, 26 yaşından beri biriktirdiği tarihi eserleri, evinin bodrumunda oluşturduğu müzede saklıyor. Aralarında 300 yıllık eserlerin de bulunduğu antika eşyalar evin diğer odalarını da süslüyor. Yatağı dahi antikadan oluşan Tay, ailesine öldükten sonra mahalleye müze yapması yönünde vasiyet verdiğini açıkladı.



300 YILLIK ESERLER VAR



Dedesi sayesinde tarihe ilgi duymaya başladığını kaydeden Mehmet Şah Tay, "Dedemin yanında büyüdüm. Böylelikle tarihe olan ilgim ve özlemim arttı. 30 yıldan bu yana tarihi değeri olan her şeyi alıyorum. Müzede sergilenen eşyaların bazılarını hibe ettiler, bazılarını satın aldım. İkinci el veya hurdacılardan aldıklarım da var. Araba tekerlekleri, gramofon, plaklar, eski radyolar, televizyonlar, gaz lambaları, gemi lambaları, silahlar, her türlü tarihi eşya var. En eski olanı ise Osmanlı döneminden kalan tabak. 300 yıllık bir eser. Bin civarında eser var" dedi.



MAHALLELİNİN DİKKATİNİ ÇEKİYOR



Topladığı tarihi eserlerin ilgi gördüğünü aktaran Tay, "Eş, dost gelip görüyor. Onlar da arkadaşlarını alıp geliyor. Çok beğenenler oluyor. Bu eserler, ailemden biri gibi oldu. Satmayı düşünmüyorum. Çocuklarıma bırakacağım. Şuan evim müze gibi oldu. Aile vasiyetim var; ben öldüğümde mahalleye bu eserlerden oluşan müze yapıp adımı yaşatsınlar" diye konuştu.