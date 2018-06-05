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Müze gibi demirci atölyesi

KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde demirci ustası Ahmet Tuz (69), biriktirdiği 100 yıllık ev ve mutfak eşyalarıyla tarım aletlerini atölyesinde sergilemeye başladı. Tuz, atölyesinde ağırladığı öğrencilere, geçmişten günümüze köprü...

Müze gibi demirci atölyesi
KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde demirci ustası Ahmet Tuz (69), biriktirdiği 100 yıllık ev ve mutfak eşyalarıyla tarım aletlerini atölyesinde sergilemeye başladı. Tuz, atölyesinde ağırladığı öğrencilere, geçmişten günümüze köprü olduğunu söylediği eşyaların tarihini anlatıyor.
İncesu ilçesinde geçimini demircilik yaparak sürdüren Ahmet Tuz, 20 yıl boyunca tarihi öneme sahip çeşitli ev ve mutfak eşyalarıyla tarım aletlerini topladı. Biriktirdiği her biri yaklaşık yüz yıllık olan 2 bin 500- 3 bin parça eseri atölyesinde sergilemeye başladı. Ahmet Tuz, kendisinden önceki sanatkarlara vefa borcunu ödemek için böyle bir yola başvurduğunu belirterek, dükkanını ziyarete gelen öğrencilere, eserler hakkında bilgi verdiğini söyledi.
Birçok eşyayı vatandaşların kendisine muhafaza etmek için verdiğini kaydeden Tuz, "20 yıldır eski eşyaları biriktirdim. Dükkanımda şu an 2500-3000 parça eşya var. Bu parçaların çoğu emin kişi olduğum için bana teslim edildi. Bazılarını da ben ben aldım. Her biri birbirinden kıymetli olan eşyalar içinde en anlamlısı, hem Osmanlı hem de Cumhuriyet döneminde yaklaşık 17 yıl askerlik yapan bir kişinin resmidir. Onun yaşam öyküsünü gelen her öğrenciye anlatıyorum. Burada ev, mutfak, tarım eşyaları var. Demirci ustası olduğum için geçmişteki sanatkarlara ahde vefa borcumu ödemek amacıyla onların yaptıkları bu ürünleri yurdun birçok bölgesinden gelen öğrencilere anlatıyorum. Umarım benden sonra çocuklarım ve torunlarım da benim için kıymetli olan bu ürünleri saklar ve gençlere anlatmaya devam eder" dedi.

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