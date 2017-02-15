Müze değil, eğitim yuvası: 9 yılda 70 bin çocuk kültürel etkinliğe katıldı

'DİLLERİN ve dinlerin kavşak noktası' olarak nitelendirilen Mardin'deki müzede, 'Tarihi eserlerin korunduğu ve sergilendiği yer' kimliği dışına çıkarak somut olmayan kültürel değerlerin de korunarak yaşatılması amacıyla 9 yılda 70 bine yakın çocuğun, kültürel etkinliğe katılması sağlandı.

İstanbul Beylikdüzü'ndeki EMITT Turizm Fuarı'na kısa süre önce gelerek Mardin ile ilgili tanıtım çalışmalarını bizzat koordine eden Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, tek amaçlarının ziyaretçiyi müze binasına çekmek olmadığını, bu kurumun toplum yaşamında bir değişim yaratmasını hedeflediklerini söyledi. Erdoğan, müzelerin koleksiyonundaki kültürel nesnelerle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda halkın kültür ve geleneği somut olmayan kültürel değerlerin de korunarak yaşatılması tanıtmak çabasında olması gerektiğine inandıklarını anlattı. Mardin Müze Müdürü Erdoğan, bireyi, aileyi, okulu, toplumu etkinlik kapsamına alan; çocuğa, yaşlıya, engelliye, yoksula eğitim veren, bireyin gelişmesine, toplumun kalkınmasına katkıda bulunan, gerçek bir eğitim/öğrenme ve iletişim kurumu olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

GÖNÜLLÜLER DE YER ALIYOR

Tarihi kentteki iki ayrı tarihi binada hizmet veren 'Mardin Evi' mimarisinin tüm karakteristik özelliklerine sahip Mardin Müzesi'nin avlusunda Asurlar’dan Bizansa, Artuklular’dan Osmanlı Dönemi’ne kadar Mezopotamya uygarlıklarına ait taş ve seramik eserler açık alan teşhirinde sergilenirken Müze Eğitim Salonları da bulunuyor. Burada okul dönemlerinde randevulu sistemle sınıflarıyla gelen öğrenci ve öğretmenlere, kentsel sit alanında oturan halka ve müze ziyaretçilerine yönelik çalışmalar yapılıyor. Çalışmalarda, müze eğitimcisi, arkeolog, görsel sanatlar öğretmeni, heykeltıraş, usta eğiticilerden ve müze gönüllülerinden oluşan bir ekip görev alıyor.

Müze ziyaretçileri, 'Duyarsam unuturum, görürsem hatırlarım, Yaparsam anlar ve öğrenirim' atasözüne uygun uygulamalı olarak eğitim salonlarında ve sikke basma, kök boya baskı, ebru, seramik, gölge oyunu gibi onlarca atölye çalışmalarına katılabiliyor.

"SIRA DIŞIYIZ"

Mardin Müze Müdürlüğü'nü 9 yıldan bu yana sürdüren Nihat Erdoğan,"Müzemiz sıra dışı" derken, müzelerin önemli kültür kurumları olduğuna inanarak belirledikleri strateji ile müze ziyaretçilerini belirlediklerini söyledi. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Küçük yaşta müzeye giden çocuklar oradaki kültürel mirası, kültürel varlıkları daha değerli, daha anlamlı bulacak ve onları izlemekten keyif alacaklardır. Müze; bu varlıkların korunması, bunlara sahip olmaktan mutluluk duyması ile ilgili bilinç, ruh hali yaratacaktır. O nedenle müzede 25 üzerinde atölyemiz var. Ebru sanatından, kök boya sanatına, gravür atölyesinden ahşap oyma, ahşap yakma, taş işlemeciliği telkari gibi atölyeler müzede çocukların hem yaparak, yaşayarak, uygulayarak öğrendikleri bir alan hem de oradaki kültür etkinliklerinde geçmiş ile bugün arasında bağ kurabilecekleri bir zemin yaratıyoruz. Müzelerin asıl amacı budur. Küçük yaştan müzelere gitme alışkanlığı olsun diye buna uygun zemin ortam yarattık. Bu anlamda Mardin müziğinden el sanatları, somut olmayan kültürel miras değerlerinin hepsinin yaşayabilmesi, tanınabilmesi görünebilir olmasına yönelik faaliyetler sunuyoruz."

180 BİN ÖĞRENCİDEN 70 BİNİNE EĞİTİM

Erdoğan, Mardin’de hedef kitlesi olarak belirledikleri 180 bin kadar çocuk bulunduğunu bunlardan 70 bin kadarını 9 yıldan bu yana müze eğitimine aldıklarını belirtirken, "Yarı yıl etkinliklerimizde 200 kadar çocuk müzede aktif olarak 25 atölyede eğitim aldı. Burada Hoşça vakit geçirerek öğreniyor. Hem geçmişle bağ kuruyor, hem de bu atölyelerdeki değerlerin harcanan emeğin alın terinin kıymetini yaparak, yaşayarak, terleyerek görmüş oluyorlar" dedi.



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