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Muz akımına Edirneli ciğerci de katıldı

İTALYAN Sanatçı Maurizio Cattelan’ın, ‘duvara bantlanmış muz’ eserini 120 bin dolara satmasının ardından dünyada moda haline gelen akıma, Edirneli ciğerci Bahri Dinar da katıldı. Dinar, Edirne’nin meşhur lezzeti tava ciğerini bantlayıp...

GENEL 17.12.2019, 16:24
İTALYAN Sanatçı Maurizio Cattelan’ın, ‘duvara bantlanmış muz’ eserini 120 bin dolara satmasının ardından dünyada moda haline gelen akıma, Edirneli ciğerci Bahri Dinar da katıldı. Dinar, Edirne’nin meşhur lezzeti tava ciğerini bantlayıp duvara asarak, sokak hayvanları yararına 5 bin liraya satışa çıkardı.

Art Basel Miami’de İtalyan Sanatçı Cattelan’ın pazardan aldığı muzu sanat eseri olarak duvara asıp 120 bin dolara satması tüm dünyada yeni bir akım başlatmıştı. Çoğu markanın da reklam amaçlı kullandığı tekniğin ardından Edirneli meşhur ciğerci Bahri Dinar da söz konusu akıma katıldı. Dinar, kentin eşsiz lezzeti tava ciğerini bantlayıp duvara asarak 5 bin liradan satışa çıkardı. Dinar, söz konusu satışın gelirinin sokak hayvanları için kullanılacağını dile getirdi.

Aynı zamanda Edirne’yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanlığını yürüten Dinar, tava ciğerin de bir sanat eseri olduğunu ifade ederek bu nedenle kendilerinin de bu akıma katıldıklarını söyledi. Dinar, "Biz Edirneli ciğerciler de birer sanat eseri ustasıyız. Çünkü yaptığımız iş hakikatten emek isteyen bir iş ve yaptığımız işte sanat da var. Çünkü doğranmasından tavada pişirilmesine ve biberine kadar her şey bir sanat eseri burada. Biz de ‘meşhur tava ciğerini asalım ve bu akıma öyle katılalım’ dedik. Bizim için güzel bir şey oldu" dedi.

'GELİRİ SOKAK HAYVANLARINA BAĞIŞLANACAK'

Satışa sunacakları ciğerden elde edilecek gelirin sokak hayvanlarına bağışlanacağını ifade eden Dinar, "Tabi ki satışa çıkaracağız. Sanatçı para istedi. Bazı arkadaşlar da eserlerine para istedi. Pirzolasını asıp para istiyor. Biz de böyle bir şey yapacağız ama bizim yapacağımız bir sosyal mesaj olacak. Tava ciğerini yani Edirne’nin sanat eserini almak isteyen arkadaşlar 5 bin lira gibi bir rakam vermek zorundalar. Havalar soğudu kış mevsimindeyiz. Dışarıda sokak hayvanları üşüyor. Biz de dedik ki sokak hayvanlarına bir yardımda bulunalım. Bir sosyal proje olsun" diye konuştu.

'PARAYI DEĞİL, MAKBUZU GETİRSİNLER'

Ciğeri almak isteyen kişinin önce istediği bir hayvan hakları derneği ya da barınağın hesabına para yatırıp, makbuzunu kendilerine getirmesinin yeterli olduğunu da sözlerine ekleyen Dinar, "Bu bir iş adamı olabilir. Bir kurum veya kuruluş olabilir. 5 bin lirayı sokak hayvanları yararına yatırsın ve bağış makbuzu ile beraber gelsin burada hediyesini alsın. Biz de ona mükemmel bir tava ciğer yapalım. Bu projede ilk defa ben kazanacağımız parayı sokak hayvanları yararına bağışlanmasını istiyorum.  Bana para getirmesinler herhangi bir hayvan barınağına olabilir" dedi.
 

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