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Mut’ta sel nedeniyle içme suyunun kullanılmaması istendi

MERSİN’in Mut ilçesine bağlı Narlı Mahallesi’nde yaşanan sel nedeniyle, içme suyu şebekesine çamurlu toprak karıştığı bildirilerek, bu nedenle içme suyunun kullanılmaması istendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi...

Mut’ta sel nedeniyle içme suyunun kullanılmaması istendi
MERSİN’in Mut ilçesine bağlı Narlı Mahallesi’nde yaşanan sel nedeniyle, içme suyu şebekesine çamurlu toprak karıştığı bildirilerek, bu nedenle içme suyunun kullanılmaması istendi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Mut Şubesi tarafından yapılan açıklamada, "Narlı Mahallesi’nde meydana gelen sel felaketinden dolayı içme suyu kaynağı bulanık akmaktadır. Gün boyunca ilçemizdeki içme sularının bulanık akacağı beklenmektedir. Şebeke sularının içme suyu olarak kullanılmamasını tavsiye ediyoruz" denildi.
Yetkililer şebekedeki sıkıntılı bölümde tamirin  gerçekleştirildiğini ancak tedbir amaçlı gün içinde içme suyunun kullanılmamasının doğru olacağını bildirdi.

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