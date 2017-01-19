Turgay İPEK / ERZURUM, () - ERZURUM'da şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşinden boşanan 4 çocuk annesi 37 yaşındaki Alev Anacur, Antalya'da erkek yetiştirme yurduna bıraktıktan sonra kaçan 13 yaşındaki oğlu Barış'ın yeniden yurda döndüğünü öğrenince sevinç çığlıkları attı. Erzurum'dan Antalya'ya giden anne, yurda gidip oğluna sıkıca sarıldı. Anne Anacur, "Artık bizi kimse ayıramayacak" dedi.

Erzurum'da 2004 yılında eşinden boşanan Alev Anacur'un 2 büyük kızı babasının yanında kaldı. Kendisi de yanına aldığı henüz 6 aylık oğlu ve 4 yaşındaki kızı ile Antalya'ya gitti. Kendi imkanları ile çocuklarına bakan Anacur, 2016 yılının haziran ayında maddi sıkıntıya düşünce 17 yaşındaki kızı ve 13 yaşındaki oğlu ile birlikte Antalya'da kadın sığınma evine yerleşti. Görevliler, yaşı büyük olduğu için Barış'ı kabul edemeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine anne oğlunu babasının yanına bırakmak istedi. Baba da kabul etmeyince geçici olarak Antalya'daki erkek yetiştirme yurduna teslim etti. Anne sığınma evinde iken, kızını bir akrabası ile evlendirdi. Kendisi de bir süredir taliplisi olan kişi ile evlenmeye karar verdi ve sığınma evinden ayrıldı. Bazı işlerini görmek için Erzurum'a gelen Alev Anacur, oğlunu yanına alacağı müjdesini vermek için 11 Ocak günü telefonla yurdu aradığında görevlilerin, "Oğlunuz yurttan kaçtı. Polisler birkaç kez bulup getirdi ancak şimdi bulamıyorlar. Kayıp" haberi ile yıkıldı.

OĞLUNA SIMSIKI SARILDI

Oğlunun hayatından endişe ettiğini belirten ve günlerce ağlayan Alev Anacur, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan oğlunun bulunması için yardım istedi. Erzurum'dan otobüsle Antalya'ya giden anne, yoluculuk sırasında oğlunun bulunma haberiyle sevinç gözyaşları döktü. Antalya'ya ulaştığında hemen yetiştirme yurduna giden anne Alev Anacur oğluna sıkıca sarıldı ve onu doyasıya öptü. Oğlunu artık yalnız bırakmayacağını belirten anne Anacur, şunları söyledi:

"Eşimden ayrılınca iki büyük kızım onda kaldı. Küçük olan oğlan ile kızı ben aldım. çocuklarımı kendi imkanlarımla büyüttüm. Ancak maddi sıkıntıya düşünce çocuklarımla sığınma evine gittim. Sığınma eve oğlumu kabul etmeyince yurda verdim. Daha sonra kızımı, isteyen bir akrabamın oğlu ile evlendirdim. :ean de evlenmeye karar verdim ve sığınma evinden ayrıldım. Oğlumu yanıma alacağım müjdesini vermek için yurda telefon açınca, kaçtığını öğrenip çılgına döndüm. Oğlumu bulmak için Erzurum'dan Antalya'ya giderken, oğlumun döndüğü haberini yolda aldım ve çok mutlu oldum. Antalya'ya vardığımda vakit kaybetmeden yurda gidip oğlumu aldım. Artık onu hiç yalnız bırakmayacağım. Yapacağım ikinci evlilikle beraber Kocaeli'ne yerleşeceğiz."

BAZI ÇOCUKLAR DÖVÜNCE KAÇMIŞ

Yurtta kalan bazı çocuklardan dayak yediği için kaçtığını söyleyen Barış ise şunları anlattı:

"Annem beni yurda bırakınca çok ağladım. Buraya alışmak istedim ama başaramadım. Buradaki bazı çocuklar beni dövünce çareyi yurttan kaçmakta buldum. Yurttan tanıştığım bir arkadaşımın evinde kalıyordum. Yurda gelince görevliler bana annemin geldiğini söyleyince oturup onu bekledim. Bir daha beni bırakmasını istemiyorum." FOTOĞRAFLI