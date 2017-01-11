Mutki'de çığ altında kalan avcıyı arkadaşları kurtardı

Zübeyir DALGA / MUTKİ(Bitlis), () - BİTLİS’in Mutki İlçesi'ne bağlı Yalıntaş Köyü'nden ava çıkan 3 kişiden 1'nin üzerine çığ düştü. Kar yağınları altında kalan 30 yaşındaki Hüsamettin Demir, arkadaşları tarafından kurtarıldı.
Olay, Mutki'ye yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan İkizler Köyü yakınlarında bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Avlanmak üzere sabah Yalıntaş Köyü'nden çıkan 3 kişiden Hüsamettin Demir'in üzerine çığ düştü. Yanında bulunan arkadaşlarının erken müdahalesi sonucu Hüsamettin Demir, kar yığınlarını altından çıkartıldı. Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Zübeyir DALGA / MUTKİ(Bitlis), () - BİTLİS’in Mutki İlçesi'ne bağlı Yalıntaş Köyü'nden ava çıkan 3 kişiden 1'nin üzerine çığ düştü. Kar yağınları altında kalan 30 yaşındaki Hüsamettin Demir, arkadaşları tarafından kurtarıldı.