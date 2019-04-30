Mutki'de 12 köy ve bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı

BİTLİS'in Mutki ilçesinde 12 köy ve bağlı mezralarda, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon nedeniyle eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla, 2 Mayıs Perşembe günü gece yarısına kadar, sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Mutki ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon nedeniyle 12 köy ve bağlı mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Bitlis ili Mutki ve Merkez ilçeleri sınırları içerisinde bulunan; Yazıcık, Aksu, Kayran, Çiğdemalan, Yuvalıdam, Sarıkaya, Yanıkçakır, Köprübaşı, Ambarlı, Kurtiyan, Doğanlı ve Dilek köy/mezraları bölgelerinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının yakalanmaları, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince 30 Nisan 2019 Salı günü saat 12.00'dan 02 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 24.00'a kadar (öğrenim görmekte olan öğrencilerin eğitim ve öğretim hakkının kısıtlanmaması kaydıyla) Sokağa Çıkma Yasağı ilan edilmiştir."