Mutfak tüpünden soba

Mehmet ÇİL/DATÇA(Muğla), () - MUĞLA'nın Datça İlçesi'nde oturan 43 yaşındaki Muammer Kıvrık, 2 mutfak tüpünden odun sobası yaparak, soğuk geçen kış günlerinde ısınmaya başladı. Makina Mühendisleri Odası Marmaris Temsilcisi Gökhan Avanoğlu ise, tüpün içindeki gazın tamamen boşaltılmış olması gerektiğini, aksi halde tehlike oluşturabileceğini söyledi.

Datça'da havaların geçen yıllara göre çok daha soğuk geçmesi üzerine işyerini ısıtabilmek için arayışa giren, evli ve iki çocuk babası oto lastik tamircisi Muammer Kıvrık, kendisi bir soba yaptı. Halk arasında 'Şişman' olarak adlandırılan mutfak tüpünü odun haznesine çeviren Kıvrık, üstüne yine başka bir mutfak tüpünü kaynakla sabitledi. Kıvrık, alttaki tüpte yanan odunların ısısının, üstteki tüpün içinde bir süre beklediği için sobanın ortamı daha fazla ısıttığı belirtildi. Datça'da 12 yıldan bu yana oto lastik tamirciliği yaptığını söyleyen Kıvrık, şöyle dedi:

"Bugüne kadar böylesine soğuk bir kış görmedik. Havalar çok soğuk gidince, işyerine bir soba kurmak istedim. Elimde, işe yaramayan iki eski mutfak tüpü vardı. Tüpleri biri düz, diğeri ters olmak üzere birbirine kaynakladım. Altakini kesip odun yakabilecek hale getirdim. Üste koyduğum tüpü ise boruyla bacaya bağladım. Böylelikle bir odun sobası yaptım."

Soğuk kış günlerinde, işlerden fırsat buldukça soba başında kahve keyfi yaptıklarını belirten Kıvrık, "Zaman zaman komşu esnaf arkadaşlarım da sobanın başına gelip, ısınıyor. Bitişik komşum marangoz olduğu için kırpık tahta çok oluyor. Yakacak ihtiyacımız sorun olmuyor. Her dakika soba yandığı için gelen gidenimiz arttı" diye konuştu.

"TEHLİKELİ OLABİLİR"

Makina Mühendisleri Odası Marmaris Temsilcisi Gökhan Avanoğlu ise, "Tüpün içindeki gazın tamamen boşaltılmış olması gerekiyor, aksi halde yapım aşamasında tehlikeli olabilir. Standart dışı her türlü üretimin riski vardır. Ancak burada tüpler, kesilerek kullanılmış. İçinde basınç yok. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kullanılan varilden yapılma sobaların benzeri" dedi.

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