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Müteahhitlerden sert müteahhit tepkisi

ADANA Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, ekonomi ve piyasa gerçeklerini bilmeden sektörde iş yapmaya başlayan müteahhitlere sert tepki gösterdi. Kamuoyunda tartışmalara neden olan kentsel dönüşüm ve inşaat...

Müteahhitlerden sert müteahhit tepkisi
ADANA Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER) Başkanı Mustafa Karslıoğlu, ekonomi ve piyasa gerçeklerini bilmeden sektörde iş yapmaya başlayan müteahhitlere sert tepki gösterdi.
Kamuoyunda tartışmalara neden olan kentsel dönüşüm ve inşaat projeleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, müteahhitlik sektörünün mutlaka disiplin altına alınması gerektiğini söyledi. İş bilmeyen müteahhitler nedeniyle birçok sıkıntının ortaya çıktığını anlatan Karslıoğlu, "Elini kolunu sallayan bu sektöre giriyor. Piyasayı bilmeden, ekonomiyi bilmeden, projeyi bilmeden ve ne idüğü belirsiz proje ortaya çıkartıyor. Bir de arsa sahiplerine yüzde 50 payla projeler imzaladığı zaman ortaya caneze çıkıyor. Bunun tek çözüm yolu, müteahhitlik sektörünün disiplin altına alınmasıdır" dedi.
'BİZ HİT OLMAK İSTİYORUZ'
Müteahhitlik sektöründe mutlaka bir meslek odası oluşturulmasını öneren AKAMDER Başkanı Karslıoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Oda olarak içimizdeki çürüklerin ayıklanıp, bu sektörü yapabilecek insanların kayda alınması gerekiyor. 300 milyonluk Avrupa ülkesinde 72 bin müteahhit var. 81 milyonluk ülkemizde 320 bin müteahhit var. Bunu disipline almadıktan sonra sektörün düzelmesi mümkün değil. Gerçek müteahhitler bu sözlerime tepki göstermez. Sahte müteahhitler her şeye tepki gösterirler. Onlar da umrumuzda değil. Yani Çiftlik Bank mağdurları gibi insanları mağdur eden müteahhite biz müteahhit demiyoruz. Biz müteahhit isminin en sonundaki 3 harfini almaya çalışıyoruz yani hit olmak istiyoruz."

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