Mutafyan'ın ölümüyle ilgili basın toplantısı

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,()-TÜRK Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan ölümüyle ilgili hastanede basın açıklaması yapıldı.

Yedikule Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Başhekimi ve Mesul Müdürü Armenak Mezaduryan, Ermeni Vakıflar Birliği Başkanı ve Yedikule Surp Pirgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bedro Şirinoğlu ve Ruhani Meclis başkanı Episkopos Sahak Maşalıyan, Mutafyan'ın ölümüne ilişkin ortak basın açıklaması düzenledi.

"2008 YILINDAN BU YANA YOĞUN TEDAVİ DEVAM ETMİŞTİR"

Mutafyan'ın hastanede geçirdiği tedavi sürecini anlatan Başhekim Armenak Mezaduryan, “2008 yılında çok yavaş başlayan günlük yaşamsal işlemlerini yapmada gecikme söz konusu olmuş ve fark edilmiş, bütün tıbbı imkânlar yapılmış ve kendisinde demans yani 'Frontal Lop' sendromu dediğimiz bir çeşit bunama tablosu meydana çıkmıştır. Gerekli olan her şey gerek hastanemizde gerek dışarıda takip edilmiş ancak bütün imkânlara rağmen hastalığı ilerlemiştir. 2008 yılından bu yana bu yoğun tedavi devam etmiştir. Tedavi sürecinde daha iyi bakımı yapılması için hastanemizin kapıları sonuna kadar açılmış ve 2009 yılından bu yana yoğun bakım ve ilgisine mazhar olmuştur. Diğer organlar da bugüne kadar rahatsızlanmış ve bugün meydana gelen ani kalp durması sonucu kendisini kaybetmiş bulunuyoruz." dedi

"BİZİM İÇİN GERÇEKTEN ACI BİR KAYIP"

Ruhani Meclis Başkanı Episkopos Sahak Maşalıyan ise, “Bütün cemaatimizin başı sağ olsun, bizim için gerçekten acı bir kayıp. Mesrop patriğimiz kendisini tanıyanlar için özel olmuştur. Kendisi iz bırakanlardan oldu ve bütün ömrünü kiliseye adadı. Maalesef 11 yıl önce başlayan amansız bir hastalığa yenik düştü. Bu süre içerisinde elimden geleni yaptık. Din adamları ve cemaat olarak her gün şifa dualarımızı rabbimize yönelttik. Ama takdir Allah'ın, her şeyi o en iyi bilir." diye konuştu.

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