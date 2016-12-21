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Mut ve Silifke'ye 15 yıl sonra kar yağdı (2)

MERSİN'E KAR YAĞDI Mersin merkez Toroslar İlçesi'ne bağlı yayla özelliği bulunan Gözne, Kebirli, Ayvağediği, Soğucak ve Bekiralanı mahallelerinde kar yağışı etkili oldu. İl merkezine yakın mahallelere kar yağışı haber alan vatandaşlar...

Mut ve Silifke'ye 15 yıl sonra kar yağdı (2)

MERSİN'E KAR YAĞDI
Mersin merkez Toroslar İlçesi'ne bağlı yayla özelliği bulunan Gözne, Kebirli, Ayvağediği, Soğucak ve Bekiralanı mahallelerinde kar yağışı etkili oldu. İl merkezine yakın mahallelere kar yağışı haber alan vatandaşlar bu bölgelere akın etti. Özellikle çocuklar kar da oynamanın keyfini çıkartırken, yetişkinler ise cep telefonları ile görüntü çekmeyi ihmal etmedi.
Bu arada Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, il genelinde soğuk havanın devam edeceğini, üreticilerin don olaylarına karşı duyarlı olmalarını istedi.

Mustafa İNSAN/ MERSİN, ()-

FOTOĞRAFLI

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