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Musul şehidinin ismi, Van'daki polis amirliğinde yaşatılacak

VAN, () - IRAK'ın Musul kentinde, 14 yıl önce, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Özel Harekat Başkomiseri Nihat Akbaş'ın ismi, memleketi Van'da 2 Nisan Polis Amirliği'ne verildi. Irak'ın başkenti Bağdat'ta görev yaparken,...

Musul şehidinin ismi, Van'daki polis amirliğinde yaşatılacak

VAN, () - IRAK'ın Musul kentinde, 14 yıl önce, PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Özel Harekat Başkomiseri Nihat Akbaş'ın ismi, memleketi Van'da 2 Nisan Polis Amirliği'ne verildi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta görev yaparken, 2004 yılında, Musul'da PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısına uğrayan Özel Harekat Başkomiseri Akbaş şehit oldu. Evli ve 1 çocuk sahibi şehit Akbaş'ın ismi, memleketi merkez İpekyolu ilçesi İskele Caddesi üzerindeki 2 Nisan Polis Amirliği'ne verildi. Polis amirliği önünde tören düzenlendi. Törene Vali ve Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici ve şehidin ailesi katıldı. Programda, şehit başkomiser Akbaş'ın öz geçmişinin sinevizyonla gösterilmesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden program, İl Müftüsü Nemettullah Arvas'ın yaptırdığı duayla sona erdi. Vali Zorluoğlu, programa katılan şehit yakınlarına Türk bayrağı, İl Emniyet Müdürü Ekici ise onur belgesi verdi.

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