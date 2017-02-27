Müsteşar Öztürk: 81 ilimizin atık yönetimi planlarını oluşturuyoruz

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, "Ulusal Atık Yönetimi Eylem Planı'nı esas alacak şekilde 81 ilimizin atık yönetimi planlarını oluşturuyoruz. Böylece her bir ilimizde atık yönetiminin atık türlerine göre en ince ayrıntısına kadar planlama ve uygulama fırsatına kavuşacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen '2017 Atık Yönetimi Sempozyumu', Antalya Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Titanic Deluxe Otel'de başladı. 4 gün sürecek toplantının açılışında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Svend Olling, il ve ilçelerden 800 katılımcı yer aldı.

'ATIK YÖNETİMİ PLANLARINI OLUŞTURUYORUZ'

Müsteşar Mustafa Öztürk, etkin bir atık yönetiminin sağlanması ve çevre üzerinde büyük bir baskı oluşturan atık sorununun tamamıyla çözümünün tüm yöntemlerin kombinasyonuyla mümkün olduğunu söyledi. Yaptıkları çalışmalarda atıkların oluşturacağı çevresel sorunları giderirken, atıkları ekonomiye kaynak oluşturma çabası içinde olduklarını aktaran Öztürk, "Bu noktada ülkemizde tüm paydaşların katılımıyla Ulusal Geri Dönüşüm Strateji Eylem Planı oluşturduk. 2023 yılı vizyonumuza ulaşma noktasında çok önemsediğimiz bu çalışma ile atıkların ekonomik boyutunu da hayata geçirme yönünde adımlarımızı atıyoruz. Planlama sürecinde en önemli adımlardan birisi 2016-2023 yılları arasını kapsayacak şekilde hazırladığımız Atık Yönetimi Eylem Planı ile hayata geçirdik. Bu çalışmanın mukabilinde Ulusal Atık Yönetimi Eylem Planı'nı esas alacak şekilde 81 ilimizin atık yönetimi planlarını oluşturuyoruz. Böylece her bir ilimizde atık yönetiminin atık türlerine göre en ince ayrıntısına kadar planlama ve uygulama fırsatına kavuşacağız" dedi.

'ÇÖP DEPOLAMA ALANI TARİH OLMUŞTUR'

Öztürk, "Döngüsel ekonomi çerçevesinde geri dönüşümü artırmak, hammaddeye erişimi kolaylaştırmak, istihdam oluşturmak ve ekonomik büyümeyi sağlamak amacıyla Avrupa Birliği Komisyonu'nda belediye atıklarının geri dönüşümü ve tekrar kullanıma hazırlanma oranının 2030 yılı itibariyle yüzde 70'e çıkarılması, düzenli depolamanın 2025 yılı itibariyle geri dönüştürülebilir maddeler, plastikler, kağıtlar, metaller ve camlar için sonlandırılması kararı onaylanmıştır. Böylece AB ülkelerinde düzenli depolama tercih edilmeyen bir yöntem olarak benimsenmiştir. Artık dünyamızda ve AB'de çöp depolama alanı tarih olmuştur" diye konuştu.

'YATIRIMLARIN ÖNÜ AÇILACAK'

Atıkların hammadde olarak kullanılması, tekrar değerlendirilmesi ve bunların değişik sanayi kollarında kullanılmasıyla ilgili bir dizi çalışma yaptıklarını anlatan Öztürk, yeni hazırlanan yönetmelikle atıklardan enerji üretimini teşvik ettiklerini vurguladı. Öztürk, "Atıkların enerji olarak kullanılmasında 13.4 sentlik bir destek politikasının da önümüzdeki süreçte gündeme geleceğini, bu sektörde ciddi yatırımların önünün açılacağını ve atık sanayi sektörünün Türkiye'de özellikle kurulması ve geliştirilmesi konusunda bakanlık olarak tüm ilgili paydaşlarla birlikte çalıştığımızı belirtmek isterim" dedi.

Danimarka Büyükelçisi Svend Olling de şunları söyledi:

"Danimarka'nın atık konusunda çalışmaları 1700 yıllarına dayanmaktadır. İlk atık yönetimini o zaman başlatmıştık. İlk çevre bakanımızı 1971 yılında atadık. 1985-2014 yılları arasında değişen rakamlar şöyle; geri dönüşüm alanında yüzde 35'ten yüzde 68'e yükseldi. Atık yakma yüzde 26'dan yüzde 27'ye yükseldi. Düzenli depolama atıklarında ise yüzde 39'dan yüzde 4'e düştü. Atıklarımızın 3'te 2'sini geri dönüştürürken, 3'te 1'ini ise yakarak bölgesel ısıtma ve enerji üretiyoruz. İnsanlar birbirlerinden çok şey öğreniyor. Bu yüzden işbirliğinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Danimarka'da da komşu ülkelerle bu konuda çalışmalar yapılıyor. Bilgi alışverişinde bulunuyoruz. Türkiye ile de karşılıklı çalışmaktan dolayı mutluyuz."

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