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Müşteriye hakaret eden pazarcıya tezgah açmama cezası

İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT Belediyesi müşterisine hakaret eden pazarcıya, semt pazarında 2 hafta tezgah açmama cezası verdi. Perşembe Pazarı alanında tezgah açan bir pazarcı, müşterisine hakarette bulunarak üzerine yürüdü. Vatandaş...

Müşteriye hakaret eden pazarcıya tezgah açmama cezası

İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT Belediyesi müşterisine hakaret eden pazarcıya, semt pazarında 2 hafta tezgah açmama cezası verdi.
Perşembe Pazarı alanında tezgah açan bir pazarcı, müşterisine hakarette bulunarak üzerine yürüdü. Vatandaş durumu İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bildirdi. Zabıtanın bilgilendirmesi üzerine İzmit Belediye Encümeni pazarcı esnafına 9 Mart gününden itibaren 2 hafta süreyle tezgah açmama cezası verdi. Zabıta ekipleri belediye encümeninin aldığı kararı yerine getirdi. Zabıta ekipleri semt pazarında esnafın tezgah açtığı alanı demir bariyerlerle çevirerek, bariyerlerle kapatılan alana cezanın nedenini anlatan 'Pazar yerinde tüketiciye karşı sözlü ve fiili kötü muamelede bulunulması nedeniyle bu alan İzmit Belediyesi'nin kararı ile 2 hafta süre ile faaliyetten men edilmiştir' yazılı tabela konuldu. İzmit Belediyesi'nin uygulaması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

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