Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı : Son bir haftada 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 10 terörist...
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var
Iğdır'da yolcu otobüsleri çarpıştı, çok...
Diyarbakır'da 80 kilo PETN patlayıcı yakalandı: C4'ten daha etkili
Yatak bazalarına yerleştirilen bombalar ele...
Başbakan Yıldırım, Münih'te Mesud Barzani ile görüştü
Başbakan Yıldırım, Mesud Barzani ile...

Muş’taki kar festivalinde gençler eğlenceye doydu

MUŞ Gençlik Meclisi öncülüğünde  Güzeldağ Kayak Merkezi'nde düzenlenen 2'nci Uluslararası Kar Festivali'ne katılanlar, eğlenceye doydu. Valilik, Belediye, Alparslan Üniversitesi ile Muş Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen...

Muş’taki kar festivalinde gençler eğlenceye doydu
MUŞ Gençlik Meclisi öncülüğünde  Güzeldağ Kayak Merkezi'nde düzenlenen 2'nci Uluslararası Kar Festivali'ne katılanlar, eğlenceye doydu.
Valilik, Belediye, Alparslan Üniversitesi ile Muş Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destek verdiği Muş Kar Festivali'ne çok sayıda kişi katıldı. Güzeldağ Kayak Merkezi'nde yapılan organizasyonda kayak, voleybol ve paraşüt turnuvaları düzenlendi. Gençler, festivalde halay çekmeye doyamadı. Kar Festivali'ne katılanlara öğle vakti mangalda pişirilen sucuk- ekmek ve tatlı ikram edildi.
Karı eğlenceye dönüştürdüklerini ve bu tarz etkinliklere önem vereceklerini belirten Belediye Başkanı Feyat Asya, "Karın sefalet olmaktan çıkıp, eğlence aracı olduğunu bugün burada görüyoruz. Dostlarla, gönül dostlarıyla bu meydanda buluşmanın neşesini ve sevincini yaşıyoruz. Katkı sağlayan bütün paydaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.