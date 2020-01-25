Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki enkazda 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ELAZIĞ'daki depremde yıkılan Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki apartmanlardan birinin enkazında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Mustafa Paşa Mahallesi'nde deprem nedeniyle yıkılan bibirlerine 50 metre mesafadeki 2 apartmanın enkazında arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, UMKE ve itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmalarda, bir apartmanın enkazında saat 17.30 sıralarında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altında çıkarılan ve henüz kimlikleri belirlenemeyenlerin cansız bedenler, otopsi için hastane morguna götürüldü.



