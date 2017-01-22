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Mustafa Koç'un balmumu heykeli, Eskişehir'deki müzede

İŞADAMI Mustafa Koç'un balmumu heykeli, ölümünün birinci yıl dönümünde, Eskişehir'deki Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde yerini aldı. Geçen yıl 21 Ocak'ta geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitiren...

Mustafa Koç'un balmumu heykeli, Eskişehir'deki müzede
İŞADAMI Mustafa Koç'un balmumu heykeli, ölümünün birinci yıl dönümünde, Eskişehir'deki Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde yerini aldı.
Geçen yıl 21 Ocak'ta geçirdiği kalp krizi sonucunda yaşamını yitiren Koç Holding Başkanı Mustafa Koç'un balmumu heykeli, ölümünün birinci yılında Eskişehir'deki Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'ne konuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, ölümü ile derinden sarsıldığını ifade ettiği Mustafa Koç'un balmumu heykelini yaptığını belirtti. Mustafa Koç'un tamamlanan balmumu heykeli, Eskişehir'in Odunpazarı Semtindeki Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi'nde Koç Ailesi'nin bulunduğu bölüme yerleştirilerek ziyarete açıldı.
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yaptığı açıklamada "Beyefendi kişiliği ve çalışkanlığı ile herkesin takdirini toplayan, ülkemizin her alanda daha çağdaş ve gelişmiş olması için çabalar harcamış sevgili dostum Mustafa V. Koç'u aramızdan ayrılışının yıl dönümünde bir kez daha saygıyla anıyorum" dedi.

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