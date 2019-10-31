Mustafa Keser, eski meslektaşları taksicilerle buluştu

SANATÇI Mustafa Keser, 10 yıl taksicilik yaptığı İzmir'de, eski meslektaşlarıyla bir araya geldi.İzmir'de 1973- 83 yılları arasında taksicilik yapan Mustafa Keser, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nı ziyaret etti. Eski meslektaşlarıyla bir araya gelen Keser'e, oda tarafından üyelik belgesi hediye edildi. Direksiyon salladığı günleri unutamadığını söyleyen Keser, "Fuar Taksi Durağı'nda taksicilik yaptığım yılları unutmam mümkün değil. O hatıralarım canlandı, duygulandım. Taksici kardeşlerime bu güzel karşılama ve bana hazırladıkları sürpriz için teşekkür ediyorum" dedi. Oda Başkanı Celil Anık da, sanatçıyı aralarında görmekten mutluluk duyduklarını dile getirdi.

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