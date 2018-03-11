Mustafa Destici'den ittifak ve seçim güvenliği açıklaması

Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL, () BÜYÜK Birlik Partisi (BBP)i Genel Başkanı Mustafa Destici, *(seçim güvenliği düzenlemesi) “CHP'nin başını çektiği bir takım siyasi partilerin itirazları var. Biz bu itirazları haksız itirazlar olarak değerlendiriyoruz. İçeriğine baktığımız zaman, neye itiraz ediliyor? Güvenlik açısından seçim çevrelerinin birleştirilmesine itiraz ediliyor. Bu tamamen PKK'nın, terör örgütünün etkili olduğu bölgeler düşünülerek konulmuş bir madde. Doğru bir madde ve düzenleme" dedi.

Destici, seçim ittifakıyla ilgili olarak da "İttifakın nasıl yapılacağıyla ilgili çeşitli alternatifler var. Dolayısıyla partilere bir imkan veriliyor. Burada, belki de temsilde adaletin yerine getirilmesini sağlayacağını umut ettiğimiz şey, ittifak eden partilerin, ittifakın toplam oyu yüzde 10'u geçince barajı geçmiş sayılması. Aslında en iyi olanlardan bir tanesi bu ama ne hikmetse, bu en olumluya karşı CHP'nin itirazı var" diye konuştu.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Alperen Ocakları Başkanı Kürşat Mican'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Alperen Ocakları'nın Üsküdar'da bulunan İstanbul İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen ziyarete BBP üyeleri ile Alperen Ocakları mensupları da katıldı.

Destici, geçtiğimiz günlerde silahlı saldırıya uğrayan Mican'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette bir konuşma yapan Mustafa Destici, “Cuma gecesi Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican kardeşimize yönelik bir silahlı saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıyı şiddetle lanetliyorum. İnanıyorum ki bu saldırıyı kim gerçekleştirmişse, arkasında hangi güçler varsa, emniyetimiz şu anda bu hususla ilgili çok titiz bir çalışma yürütüyor. İçişleri bakanımız bizzat bu hususla ilgili çalışmanın talimatını verdi. İstanbul İl Emniyet Müdürümüz, Sultanbeyli ilçe emniyet müdürümüz, emniyetimizin bütün mensupları bu konunun açığa çıkarılması için çok ciddi ve titiz bir çalışma yürütüyor. İnanıyorum ki, inşallah en kısa zamanda bu kahpe, çirkin saldırıyı gerçekleştirenler tespit edilecekler ve hukukun önüne çıkarılarak hak ettikleri cezayı alacaklardır. BBP ve Alperen Ocakları birbirinin ayrılmaz iki parçasıdır. Alperen Ocakları'na, temsilcilerine yönelik yapılan saldırılar, eylemler, bütün BBP camiasına, vatanseverlere, milletperverlere, Türk milliyetçiliğine de yapılmış olarak kabul edilir" dedi.

“CHP'NİN BAŞINI ÇEKTİĞİ BİR TAKIM SİYASİ PARTİLERİN İTİRAZLARI VAR"

Destici, geçmiş olsun dileklerinin ardından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçim güvenliği konusuna değinen Destici, “BBP olarak zaten 16 Nisan'da 'evet' diyerek sitem değişikliğinin yanında durduk. Uyum yasaları sürecinde de yeni sistemin hayata geçirilmesi ve uygulanması noktasında da desteğimiz devam ediyor. Uyum yasaları paketinin içerisinde yerel seçimlerle ilgili düzenlemeler var. Bunların Mart ayı içerisinde geçmesi gerekiyor. Paketin içindeki yerel seçimler bölümüyle ilgili kimsenin bir itirazı yok. Diğer husus seçim güvenliğine yönelik düzenlemeler. CHP'nin başını çektiği bir takım siyasi partilerin itirazları var. Biz bu itirazları haksız itirazlar olarak değerlendiriyoruz. İçeriğine baktığımız zaman, neye itiraz ediliyor? Güvenlik açısında seçim çevrelerinin birleştirilmesine itiraz ediliyor. Bu tamamen PKK'nın, terör örgütünün etkili olduğu bölgeler düşünülerek konulmuş bir madde. Doğru bir madde ve düzenleme. Sandıklarla ilgili, oy kullanma ile ilgili bir olumsuzluk olduğunda sadece sandık başkanı vatandaşın polis çağırmasından niye rahatsız olunuyor. Anlayabilmiş değiliz. Sokakta bile bir hadise olsa vatandaş polis çağıramıyor mu? Bu zaten var olan bir şey. Diğer husus; sandık başkanlarının devlet memurlarından atanması. Bundan 5-6 sene öncesine kadar zaten vardı. Daha sonra yapılan değişiklikle, ilk 4 sıradaki parti kurayla sandık başkanı veriyordu. Şimdi bunun yerine tekrar eskiye dönülerek devlet memurları sandık başkanı yapılıyor. Bize göre bu da doğru. Çünkü ilk 4'ün içerisinde HDP'lisi, PKK'lısı ve diğer terör örgütlerine sempati duyanlar da olabiliyordu. Buraya yönelik bir tedbir olduğunu ve tarafsızlık anlamında da siyasi parti üyeliği bulunmayan bir sandık başkanının daha doğru olacağını düşünüyoruz. Çünkü sandık başkanını memur atıyorsun ama o sandıkta zaten 5 partinin sandık görevlisi var. Seçime katılan bütün partilerin müşahidi var. Bir sıkıntı olmadığını düşünüyoruz. Sandık güvenliği ile ilgili CHP'nin başını çektiği partilerin itirazlarının temelsiz olduğunu ve bir sonuç getirmeyeceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

İTTİFAK AÇIKLAMASI

Mustafa Destici, Türkiye'de geçmişte ittifaklar yapıldığına dikkat çekerek şunları kaydetti:

“Bunun yasal bir zemine oturtturulması çok doğru bir şey. İttifakın nasıl yapılacağıyla ilgili çeşitli alternatifler var. Dolayısıyla partilere bir imkan veriliyor. Burada belki de temsilde adaletin yerine getirilmesini sağlayacağını umut ettiğimiz şey, ittifak eden partilerin, ittifakın toplam oyu yüzde 10'u geçince barajı geçmiş sayılması. Aslında en iyi olanlardan bir tanesi bu ama ne hikmetse, bu en olumluya karşı CHP'nin itirazı var. Burada da 'eşitsizlik' ilkesini ortaya koyuyorlar. Barajın içindekiler bu haktan yararlanırken, barajın dışında olanlar bu haktan yararlanamıyor diyorlar. Bize kalırsa hepsi yararlansın ama mevcut durum bu. Keşke CHP en başından BBP gibi bir paket hazırlayıp, olumlu anlamda katkı sağlama yolunu seçseydi. Yani üzüm yeme yolunu seçseydi. Belki bu pakete olumlu anlamda bir katkı sağlamış olurdu. Henüz vakit geçmiş değil. İnanıyorum ki önümüzdeki günler içinde bu uyum yasaları ile ilgili yeni bir paket daha Meclise getirilmesi lazım. 100 bin imzanın nasıl toplanacağı? Partilerin bundan sonra Hazine yardımından nasıl faydalanacağı, antidemokratik bir siyasi partiler yasasının demokratikleştirilmesi ile ilgili yeni bir paketin meclise getirilmesi kanaatindeyim. Geleceğini de ümit ediyoruz"

“TÜRKİYE'Yİ ESKİ SİSTEME DÖNDÜRMEYE ÇALIŞMANIN TÜRKİYE'YE DE, TÜRK MİLLETİNE DE BİR FAYDASI YOK"

Destici, “İnşallah bundan sonra CHP'nin başını çektiği bu grup, üzüm yeme niyetiyle hareket edip, bu paketlere katkı sağlama yolunu seçerlerse, Türk demokrasisine ve milletine daha iyi hizmet etmiş olurlar. Çünkü bizim ayrışmaya, kutuplaşmaya değil, birliğe, kardeşliğe ihtiyacımız var. El ele vererek bütün problemlerimizi çözebileceğimize inanıyorum. Seçimde herkes tercihini ortaya koyar, milli irade nasıl tecelli etmişse herkes ona saygı duyar. Suyu tersine döndürmeye kimsenin uğraşmaması lazım. Suyun önündeki engelleri temizleyerek, daha berrak, hızlı akmasını kolaylaştırmak gerekiyor. Türkiye'yi eski sisteme döndürmeye çalışmanın Türkiye'ye de, Türk milletine de bir faydası yok. Beyhude bir çaba. 'Hayır' diyen siyasi partilerin, bu beyhude çabadan kurtularak olumlu yönde Türk siyasetine, demokratik hayatına, devletine, milletine katkı yapacak çalışmalar içinde bulunmalarının daha doğru olacağına inanıyorum" diye konuştu.

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