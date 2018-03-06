Mustafa Denizli şikayetçi sıfatıyla ifade verdi (1)

Özden ATİK / İSTANBUL, () Kayınbiraderi tarafından darp edildiğini söyleyen Mustafa Denizli mahkemede şikayetçi sıfatıyla ifade verdi.
(FOTOĞRAF)
Özden ATİK / İSTANBUL, () Kayınbiraderi tarafından darp edildiğini söyleyen Mustafa Denizli mahkemede şikayetçi sıfatıyla ifade verdi. (FOTOĞRAF)
06 Mart 2018 Salı 14:10
Özden ATİK / İSTANBUL, () Kayınbiraderi tarafından darp edildiğini söyleyen Mustafa Denizli mahkemede şikayetçi sıfatıyla ifade verdi.
(FOTOĞRAF)
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