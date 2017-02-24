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Mustafa Denizli'den Ak Parti'ye ziyaret

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİRSPOR'un yeni teknik direktörü Mustafa Denizli, Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Pazar günü kendi sahalarında oynayacakları Ümraniyespor maçında ilk kez Eskişehirspor taraftarlarıyla buluşacak olan...

Mustafa Denizli'den Ak Parti'ye ziyaret

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİRSPOR'un yeni teknik direktörü Mustafa Denizli, Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
Pazar günü kendi sahalarında oynayacakları Ümraniyespor maçında ilk kez Eskişehirspor taraftarlarıyla buluşacak olan teknik direktör Mustafa Denizli, Ak Parti İl Başkanı M. Dündar Ünlü'ye nezaket ziyaretinde bulundu. Denizli, Başkan Ünlü'nün makam odasında bulunan Ak Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Ak Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan, Ak Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın ve İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Özata ile bir süre sohbet etti.
Başkanı M. Dündar Ünlü, Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli'ye ziyaretinden memnunluk duyduklarını belirterek yeni görevinde başarılar diledi.

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