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Mustafa Dede'nin kayak keyfi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde sezonun açılmasıyla birlikte kayak severlerin akınına uğradı. Kayak yapmaya gidenler arasında 4 çocuk, 9 torun sahibi 76 yaşındaki Mustafa Bozdere dikkat çekti. Mustafa...

Mustafa Dede'nin kayak keyfi

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN Ergan Dağı Kayak Merkezi’nde sezonun açılmasıyla birlikte kayak severlerin akınına uğradı. Kayak yapmaya gidenler arasında 4 çocuk, 9 torun sahibi 76 yaşındaki Mustafa Bozdere dikkat çekti. Mustafa Dede, acemi parkurunda gün boyu düşe kalka kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Ergan Dağı Kayak merkezi bu yıl Türkiye Kayak Federasyonu’nun bünyesinde yeni sezonunu açtı. Her yaştan kayak tutkunun hafta sonları büyük ilgi gösterdiği kayak merkezinde, bir komşusunun tavsiyesi üzerine kayak takımı kiralayarak kaymaya başlayan Mustafa Bozdere dikkat çekti. Bozdare, kayak kursu almadan günlük kıyafetleriyle çıktığı pistte defalarca düşmesine rağmen pes etmedi. 
HERKESE TAVSİYE ETTİ
Kayağa başladığı ilk günde acemi pistinde defalarca kayan Mustafa Bozdere, gençlerin özellikle bu zevkten mahrum kalmamaları tavsiyesinde bulunarak kayak sporunun zor olmadığını da ifade etti. Mustafa Bozdere bundan sonra hafta sonları kayak yapacağını belirterek şöyle dedi:
"Benim yaşımda olanlar gelsin benden ibret alsınlar. Gerçekten korktuğumuz kadar değil. Süper bir şey. Beni görenler de çoğalır inşallah. Çok zor değil ama durmasını kalkmasını bileceksin ki olsun. Şimdi uçlarını bir araya birleştirdiğinde, bacaklarını gerdiğinde duruyor. Ama düz tuttun mu gidiyor. Gençler benim gibi cesaretleri olsa gelirler."

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