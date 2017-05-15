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Mustafa Ceceli’den hayranlarıyla 100 milyon rekorlu özçekim

İSTANBUL () -  MUSTAFA Ceceli, Axis İstanbul’un birinci yıl kutlaması kapsamında sahne aldı. Mustafa Ceceli’nin üç video klibinin 100 milyon barajını geçerek rekor kırması üzerine Axis İstanbul Alışveriş Merkezi, sahnede 100 milyon...

Mustafa Ceceli’den hayranlarıyla 100 milyon rekorlu özçekim

İSTANBUL () -  MUSTAFA Ceceli, Axis İstanbul’un birinci yıl kutlaması kapsamında sahne aldı. Mustafa Ceceli’nin üç video klibinin 100 milyon barajını geçerek rekor kırması üzerine Axis İstanbul Alışveriş Merkezi, sahnede 100 milyon şeklinde pasta keserek sanatçının başarısını kutladı. Tüm hayranlarına teşekkür eden sanatçı “Bu başarı kendiliğinden olmadı, sizlerin sayesinde. Hepinize sonsuz teşekkürler” diyerek hayranlarıyla öz çekim yaptı.

13 Mayıs Cumartesi akşamı sahnede yaklaşık 2saat kalan Mustafa Ceceli’nin hayranları konser alanını doldurdu. Son albümü “Zincirimi Kırdı Aşk”ta yer alan parçaları ve dillerden düşmeyen şarkılarını seslendiren Ceceli, renkli bir konsere imza attı.

100 MİLYONLUK REKORA SÜRPRİZ PASTA VE ÖZÇEKİM

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren konser boyunca Mustafa Ceceli aralıksız performansı ile izleyenleri büyüledi. Ceceli‘Gül Rengi’, ‘Sultanım’ ve ‘Emri Olur’ video klipleri ile üç şarkısı birden 100 milyon barajını geçen ilk Türk şarkıcı oldu. 100 milyon şeklindeki pastayı kesen Mustafa Ceceli, hayranlarına “Bu başarı kendiliğinden olmadı, sizlerin sayesinde. Hepinize sonsuz teşekkürler” dedi.

Ceceli tüm annelerin kıymetli olduğunu vurgulayarak  “Bütün anneler kutsaldır, annelerin kıymetini bilelim. Hem kendi annemin hem de tüm annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

 

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