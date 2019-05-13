Muşlu çiftçiler, şeker pancarı ekimi için tarlada

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, () - MUŞ'ta, çiftçiler kışın ardından etkili olan yağışlar nedeniyle pancar ekimine gecikmeli başladı. Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Müdür Yardımcısı Ayhan Kangal, "Çiftçimiz ne ekeceğini şaşırdı. Tarlalarını bozup, pancara geçmeye çalışıyorlar. Pancar ekmek için çiftçilerimizde büyük heves var" dedi.

Muş'ta, kış sonrası etkili olan yağışların ardından çiftçiler, şeker pancarı ekimine başladı. Çiftçilerin ekim çalışması sürdürdüğü tarlaları ziyaret ederek, kolaylık dileyen Muş Şeker Üretim Sanayi A.Ş. Müdür Yardımcısı Ayhan Kangal, tarlada da incelemelerde bulundu. Kentte havanın sürekli yağışlı olması nedeniyle pancar ekiminde gecikme meydana geldiği için çiftçilerin bugüne kadar 15 bin dekar alanda pancar ekimi yaptığını kaydeden Kangal, ekonomik anlamda fabrikanın Muş'ta her yıl ortalama 250 milyon lira katkı sağladığını belirtti. Kangal, "Bu sene ekim alanlarımızda, tarla hazırlığı yapılmasına rağmen ekime geç başlanıldı. Bir kısım ekimi yapılan tarlaları, tekrar yağmurdan dolayı su bastı. Özellikle Bulanık ilçesi tarafındaki bazı tarlalarda sel baskınları oldu ama yine bu birkaç gündür havalar güzel gidiyor. Toprağın tavını yakalayan çiftçilerimiz tekrardan ekime devam etmeye çalışıyorlar" diye konuştu.

Çiftçilerle birlik içinde süreci beraber yöneteceklerinin vurgusunu yapan Ayhan Kangal, "Yağmurlar başlayınca bizler de çiftçilerimiz de tedirgin olduk. Çiftçimiz de şaşırdı aslında ne ekeceği konusunda. Yani arpa da ekemedi, buğday da ekemedi. Geçen sene ekmiş oldukları buğdayları su altında kaldı. Şimdi çiftçilerin bazıları o buğday tarlalarını bozup, pancara geçmeye çalışıyorlar. Yani pancar ekmek için çiftçilerimizde büyük bir istek, heves var. Fabrikayı ayakta tutmak, işlemesi adına, çiftçilerimiz de elinden geleni yapıyorlar. Süreci bu şekilde çiftçilerle beraber yöneteceğiz. Bu yıl 55 bin dekar alanda pancar ekimi planladı. Geçen yıla nazaran inşallah bir kaybımız olmaz. 37 yıllık bir fabrika. 2018 yılı kampanyasında çiftçimiz temiz pancar getirdiği 37 yılın en iyi pancar alımını gerçekleştirdik" dedi.

Sungu beldesindeki çiftçilerden Yaşar Tan ise bu yılki ürünlerin ekiminde 45- 50 günlük gecikmenin olduğunu belirterek, şeker pancarı ekiminin 10- 15 gün süreceğini belirtti.

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