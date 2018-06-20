Muşlu çiftçi biber üretimini sevdi

MUŞ'ta geçen yıl 100 dönüm arazide yapılan biber üretiminden bol verim alan çiftçiye bu yıl 540 bin fide ücretsiz olarak dağıtıldı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından 1200 kişiye kapya kırmızı biber fidesi dağıtıldı. Deneme amaçlı dağıtılan biber fidelerinden olumlu sonuç alındığında önümüzdeki yıl 40 bin dekarda biber yetiştiriciliği yapışacağığını söyleyen İl Müdürü Mehmet Aydın, "Muş’ta sebzeciliği geliştirmek için çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl 300 dönüme ulaşan alanda biber yetiştiriciliği yapmak amacıyla 1200 kişiye, 540 bin biber fidesi ücretsiz olarak dağıtıldı. Geçen yıl 100 dönüm alanda ekim yapıldı. Çiftçiler, biberden iyi para kazanıyor. Ortalama verim 3 tonu buldu. Kilosunu iç pazarda 4 liradan satıyorlar. Çiftçinin yüzü güldü. Deneme başarılı olduğundan büyük çiftçilerle 30-40 bin dönümde biber ekimi yapılacak. Muş'ta 100 bin dekarda şeker pancarı ekimi yapılıyor. Pancarın ekilmediği alanlara biber ekimi yapıldı" diye konuştu.

Geçen yıl da biber fidesi aldığını belirten Seyfettin Muyan, biberlerin hem salçalık hem de yemeklik olarak kullanıldığını ifade etti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne teşekkür eden Muyan, "Devletimiz çiftçiye destek veriyor. Sebzecilikte ilk defa biber tarlasında damlama usulü sulama uyguladım. Temmuz sonunda verim alacağım. Kimyasal madde uygulamadım, hayvan gübresi kullandım. Biberler organik, tekinin ağırlığı yarım kiloyu buluyor. 400 fideden yaklaşık 1 ton ürün aldım" dedi.

Ücretsiz aldığı biber fidelerini satarak 4 çocuğunun okul masrafını karşıladığını anlatan Garip Muyan ise bu yıl daha fazla ekim yaparak daha fazla kazanç elde etmeyi planladığını aktardı.



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