Muşlu atlet kızlar, Türkiye'yi temsil edecek

MUŞ'un Korkut ilçesine bağlı Altınova beldesinde oturan Derya Konur (18) ile Malazgirt ilçesine bağlı Adaksu köyünde yaşayan Berfin Barışer (16), atletizmde Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil edecek. İki atlet, Erzurum'da Yüksek İrtifa Kampı'na katılacak.Korkut ilçesine bağlı Altınova ilçesinde oturan Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Derya Konur, ilkokul 5'inci sınıfta beden eğitimi öğretmeni tarafından keşfedildi. Altı yıldır profesyonel olarak spor yapan Konur, Türkiye, Balkan ve Avrupa derecelerine sahip. 2016 yılında Sırbistan'da Balkan 2'ncisi, 2017'de Bursa’da 3000 metre engelli koşuda Türkiye rekoru kıran ve geçen hafta Mersin'de olimpik yarışta dünya gençler barajını geçen Derya Konur, Temmuz ayında Finlandiya’da yapılacak Dünya Gençler Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil edecek. Konur'un tek hedefi, memleketine dünya birincisi olarak dönmek.Malazgirt İlçesi Adaksu köyünde oturan, 2 bin metre engelli koşuda Türkiye birincisi olan Berfin Barışer de atletizme ilkokulda başladığını söyledi. 2016 yılında Dünya 2'nciliği, Macaristan'da Avrupa 5'inciliği ve Türkiye birincilikleri bulunan Barışer, 1-2 Temmuz'da Balkan Şampiyonası'na katılacak. Fenerbahçe Spor Kulübü adına ter dökecek Barışer, 5-8 Temmuz'da da Macaristan'daki Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak.Yüksek İrtifa Kampı için Erzurum Palandöken Yaylası'nda 1 aylık kampa katılacaklarını söyleyen antrenör Özkan Yurttaş, kızların çok sayıda derecesi olduğunu belirterek şunları söyledi:"Kızlar, köyde koşarak bu spora başlamış. Avrupa, Balkan ve Dünya şampiyonalarında dereceleri var. Derya, 10-15 Temmuz'da Finlandiya'da yapılacak olan Dünya Gençler Şampiyonası'nda, Berfin ise 5-8 Temmuz'da Macaristan'daki Avrupa Şampiyonası'nda yarışacak. Muş'un köyünden Avrupa ve Dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil etmeleri gurur verici. Her ikisinin de şampiyon olarak ülkemize döneceklerine inanıyorum."

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