Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ekrem İmamoğlu mazbatasını almaya böyle gitti
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 3.6 büyüklüğünde deprem
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal etti
YSK, Keskin'de verilen mazbatayı iptal...
SİHA ilk test uçuşunu yaptı
SİHA ilk test uçuşunu yaptı

Muş'ta sel ve taşkınlar, ovadaki evleri tehdit ediyor

Mehmet AYDIN/MUŞ, () - MUŞ'da son bir haftadır aralıklarla devam eden yağmur ve eriyen kar suları ovadaki evleri tehdit ediyor. Su seviyesinin her geçen gün yükseldiğini söyleyen vatandaşlar tedirgin olduklarını ve konuyla ilgili önlem alınmasını...

Muş'ta sel ve taşkınlar, ovadaki evleri tehdit ediyor

Mehmet AYDIN/MUŞ, () - MUŞ'da son bir haftadır aralıklarla devam eden yağmur ve eriyen kar suları ovadaki evleri tehdit ediyor. Su seviyesinin her geçen gün yükseldiğini söyleyen vatandaşlar tedirgin olduklarını ve konuyla ilgili önlem alınmasını istedi.
Muş-Bitlis yolu üzerindeki Karağaçlı Beldesi ve çevre köylerinde bazı ev ve kümesleri abluka altına alan yağmur ve kar sularının baskınlara yol açma ihtimaline karşı ev sahipleri tedirgin olduklarını söyledi. Muş Ovası'na göle çeviren sular nedeniyle köyde yaşayan vatandaşlar ve kümes hayvanları zor anlar yaşıyor. Ani baskınlara karşı geceleri nöbet tuttuklarını söyleyen bölgedeki vatandaşlardan İshak Sönmez, "Muş Ovası denize döndü. Biz de denizin ortasında kalmış gibiyiz. Birçok kümes sular altında kalması nedeniyle hayvanlar dışarıda kaldı. Geceleri ani su baskınlarına hazırlıklı olmak için nöbet tutuyoruz. Her bahar yaşadığımız sıkıntılar yine hayatımızı tehdit ediyor" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328