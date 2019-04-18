Muş'ta sel ve taşkınlar, ovadaki evleri tehdit ediyor

Mehmet AYDIN/MUŞ, () - MUŞ'da son bir haftadır aralıklarla devam eden yağmur ve eriyen kar suları ovadaki evleri tehdit ediyor. Su seviyesinin her geçen gün yükseldiğini söyleyen vatandaşlar tedirgin olduklarını ve konuyla ilgili önlem alınmasını istedi.

Muş-Bitlis yolu üzerindeki Karağaçlı Beldesi ve çevre köylerinde bazı ev ve kümesleri abluka altına alan yağmur ve kar sularının baskınlara yol açma ihtimaline karşı ev sahipleri tedirgin olduklarını söyledi. Muş Ovası'na göle çeviren sular nedeniyle köyde yaşayan vatandaşlar ve kümes hayvanları zor anlar yaşıyor. Ani baskınlara karşı geceleri nöbet tuttuklarını söyleyen bölgedeki vatandaşlardan İshak Sönmez, "Muş Ovası denize döndü. Biz de denizin ortasında kalmış gibiyiz. Birçok kümes sular altında kalması nedeniyle hayvanlar dışarıda kaldı. Geceleri ani su baskınlarına hazırlıklı olmak için nöbet tutuyoruz. Her bahar yaşadığımız sıkıntılar yine hayatımızı tehdit ediyor" dedi.

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