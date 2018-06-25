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Muş'ta HDP 3, AK Parti 1 milletvekili çıkardı

MUŞ'ta 24 Haziran genel seçimlerinde HDP 3, AK Parti 1 milletvekili çıkardı. Resmi olmayan sonuçlara göre, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 2 HDP ve 1 AK Parti milletvekili çıkaran Muş'ta vekil sayısının 600'e çıkarılması ile HDP milletvekili...

Muş'ta HDP 3, AK Parti 1 milletvekili çıkardı
MUŞ'ta 24 Haziran genel seçimlerinde HDP 3, AK Parti 1 milletvekili çıkardı.
Resmi olmayan sonuçlara göre, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 2 HDP ve 1 AK Parti milletvekili çıkaran Muş'ta vekil sayısının 600'e çıkarılması ile HDP milletvekili sayısını 3'e yükseltti. AK Parti ise 1 milletvekili çıkarabildi. Bu sonuçlara göre HDP'den Gülistan Kılıç Koçyiğit, Mensur Işık ve Şevin Coşkun mecliste Muş'u temsil edecek. AK Parti'den 25 ve 26'ıncı dönemde de milletvekilliği yapan Mehmet Emin Şimşek yeniden vekil seçildi. 

Mehmet Emin Şimşek (AK Parti): 1964 yılında Muş'ta doğdu. İlk, orta ve lise eğitimi Muş’ta tamamladı. 1988 yılında Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği’nden mezun oldu. 1993 yılında askerlik görevimi tamamladıktan sonra 2011 yılına kadar Türkiye'nin yaklaşık 63 ilinde kamu yatırımlarında mühendislik hizmeti yaptı. 25 ve 26. dönem Muş milletvekili seçildi. İyi düzeyde İngilizce bilen Şimşek, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Gülistan Kılıç Koçyiğit (HDP): 1979 yılında Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde doğdu. 1998 yılında hemşire olarak göreve başladı. Daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu, Anadolu Üniversitesi Veterinerlik ve Laboratuvar, Kamu Yönetimi ve Sosyoloji bölümlerini okudu. Birçok sivil toplum kuruluşunda görev yapan Koçyiğit, evli 2 çocuk annesidir.

Mensur Işık (HDP): 1975 yılında Muş merkez bağlı Konukbekler köyü doğdu. İlk ve orta öğrenimini Muş'da, lisans eğitimini ise Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 18 yıldır Muş'ta avukatlık yapan Işık, 2 dönem de İnsan Hakları Derneği Muş Şube Başkanlığını görevini yürüttü. 7 Haziran 2015 yılında HDP Muş milletvekili adayı olan Işık, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Şevin Coşkun (HDP): Muş'un Malazgirt ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Muş'ta tamamlayan Coşkun, Yakındoğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. IMC TV'de 5 yıl yurt servisinde editörlük yaptı.


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