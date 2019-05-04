Muş'ta ev ve ahırlar su altında kaldı 

MUŞ'ta etkili olan sağanak nedeniyle Yoncalıöz köyünde 60 ev ve ahır sular altında kaldı.Muş'ta dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan aşırı yağış sele neden oldu. Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Yoncalıöz Köyü'nde sağanak yağış nedeniyle dere taştı. 30 ev ve 30 ahır sular altında kaldı. Vatandaşlar, eşyalarını kurtarmaya çalışırken ahırlarda mahsur kalan hayvanlar da Yaygın ve Konukbekler Belde Belediyeleri'ne ait iş makineleri ile taşındı.Yoncalıöz Köyü Muhtarı Ramazan Balkaya, "Dün akşamdan beri etkili olan yağmur sonucu, köyün 30 evi suyun altında kaldı. Otuza yakın ahır da su içerisinde. Ahırlardaki 100, 150 koyunu iş makineleri yardımıyla taşıdık. En az 30 büyükbaş hayvanı da iş makineleriyle taşıdık. AFAD geldi, gereken yardımı yaptı. Yaygın ve Konukbekler Belde Belediyeleri'nden yardım istedik. Dağdan gelen su ile yağmur suyu dereyi taşırdı, deremiz küçük olduğundan dolayı su baskınları yaşandı. Bu sel baskını üçüncü defa yaşanıyor. Şimdiye kadar yaşanan sel baskınlarından ötürü köyümüzde toplamda 300 tona yakın saman, arpa zarar gördü, koyun ve kuzular telef oldu" diye konuştu. Köylülerden Kasım Ay ise evlerin odalarına 1 metreyi aşkın su dolduğunu söyledi.