Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12 ölü
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12...
THY 633 segerini ihtal etti, uçuşlar gecikmeli olarak başladı
THY 633 segerini ihtal etti,...
Almanya’da 'tehlikeli' statüsünde 548 aşırı dinci bulunuyor
Almanya’da 548 aşırı dinci bulunuyor

Muş'ta besicilerin kış çilesi

Eser AYDIN/MUŞ, () - TÜRKİYE'yi etkisi altına alan karakış hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Muş'ta besicilere zor anlar yaşatıyor. Besiciler, yaz boyu topladıkları ot ve samanları zorlu kış şartlarında kızaklarla hayvanlarına...

Muş'ta besicilerin kış çilesi

Eser AYDIN/MUŞ, () - TÜRKİYE'yi etkisi altına alan karakış hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Muş'ta besicilere zor anlar yaşatıyor. Besiciler, yaz boyu topladıkları ot ve samanları zorlu kış şartlarında kızaklarla hayvanlarına ulaştırıyor.
Muş'un Korkut İlçesi'ne bağlı Değirmitaş Köyü'ndekiler yaz aylarında biçerek bir araya topladıkları çeper, ot ve samanları köyün çıkışında toplayıp zorlu kış döneminde hayvanlarına yediriyor. Besiciler, zaman zaman bir metreyi aşan karda kendi çektikleri tahta kızaklarla hayvanlarına yaklaşık 1 kilometre uzaklıktan yiyecek taşıyor.
Değirmitaşı Köyü Muhtarı Cevdet Taşdemir, yazın ovada biçip biriktirdikleri otları, kışın şartlarında hayvanlarına zorlukla ulaştırdıklarını söyledi. Taşdemir, "Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılıktır. Köyde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiririz. Yazın köyümüzün çıkışına getirdiğimiz saman, ot ve çeperleri tahta kızaklarla herkes ahırına ya da hayvanlarını yemlediği yere taşır. Tabi bu taşıma kolay değildir. Kar ve soğuk anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getiriyor" dedi

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55