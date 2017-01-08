Muş'ta besicilerin kış çilesi

Eser AYDIN/MUŞ, () - TÜRKİYE'yi etkisi altına alan karakış hayvancılığın önemli merkezlerinden biri olan Muş'ta besicilere zor anlar yaşatıyor. Besiciler, yaz boyu topladıkları ot ve samanları zorlu kış şartlarında kızaklarla hayvanlarına ulaştırıyor.

Muş'un Korkut İlçesi'ne bağlı Değirmitaş Köyü'ndekiler yaz aylarında biçerek bir araya topladıkları çeper, ot ve samanları köyün çıkışında toplayıp zorlu kış döneminde hayvanlarına yediriyor. Besiciler, zaman zaman bir metreyi aşan karda kendi çektikleri tahta kızaklarla hayvanlarına yaklaşık 1 kilometre uzaklıktan yiyecek taşıyor.

Değirmitaşı Köyü Muhtarı Cevdet Taşdemir, yazın ovada biçip biriktirdikleri otları, kışın şartlarında hayvanlarına zorlukla ulaştırdıklarını söyledi. Taşdemir, "Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılıktır. Köyde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiririz. Yazın köyümüzün çıkışına getirdiğimiz saman, ot ve çeperleri tahta kızaklarla herkes ahırına ya da hayvanlarını yemlediği yere taşır. Tabi bu taşıma kolay değildir. Kar ve soğuk anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getiriyor" dedi