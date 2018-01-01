Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
31-12-2017 Tarihli yılbaşı ikramiyesi kazanan tüm biletlerin listesi
İşte kazanan tüm biletlerin listesi
Milli Piyango 2018 yılbaşı çekilişinde 61 Milyon çeyrek bilete çıktı... İşte kazanan numaralar
2018 Milli Piyango yılbaşı çekilişi......
Bakan Soylu, yeni yıla Kato dağında askerlerle giriyor
Soylu, askerlerle Erdoğan'ın mesajını dinletti
Cezaevinde yangın çıktı, mahkumlar tahliye edildi
Cezaevinde yangın çıktı, mahkumlar tahliye...

Muş'ta 2017'nin son ve 2018'in ilk bebekleri

MUŞ'ta 2018 yılının ilk bebekleri, 'Şervan' ve 'Umut' bebek oldu. 2017 yılının son saatlerinde ise 5 bebek dünyaya geldi. Muş Devlet Hastanesi’nde Mahinur-Ahmet Çelik ile Sevda-Kenan Korkmaz çiftlerinin ikinci çocukları yeni yıla gözünü...

Muş'ta 2017'nin son ve 2018'in ilk bebekleri
MUŞ'ta 2018 yılının ilk bebekleri, 'Şervan' ve 'Umut' bebek oldu. 2017 yılının son saatlerinde ise 5 bebek dünyaya geldi.
Muş Devlet Hastanesi’nde Mahinur-Ahmet Çelik ile Sevda-Kenan Korkmaz çiftlerinin ikinci çocukları yeni yıla gözünü açtı. Yeni yılın ilk bebeği 00.10'da, ikinci bebek ise 00.15'te dünyaya geldi. 'Şervan' ve 'Umut' ismi verilen bebeklerin sağlıklı olarak dünyaya geldikleri açıklandı. Yine 2017 yılının son saatlerinde de 5 bebek dünyaya geldi. Yeni doğan bebekleri ve ailelerini ziyaret eden Devlet Hastanesi Başhekimi Radyoloji Uzmanı Dr. Gürkan Danışman ile Hastane Müdürü Oktay Turan, bebeklere çeşitli hediyeler verdi.
Aileleri kutlayan Başhekim Uzman Dr. Gürkan Danışman, yılbaşı saatlerinde 7 bebeğin dünyaya geldiğini söyledi. Bebeklerden 5'inin 2017 yılında, 2'sinin ise 2018 yılında dünyaya geldiğini ifade eden Danışman, "Yeni yılda dünyaya gelen bebeklerin vatana millete hayırlı bireyler olmasını diliyorum. Hastane yönetimi olarak annelerimizi ziyaret ettik ve bebeklerimiz için aldığımız hediyeleri verdik" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,